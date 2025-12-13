Прогноз Гасилина на исход чемпионской гонки РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин предрек команде чемпионство в этом сезоне.
«Мне кажется, что победителем чемпионата России должен стать петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака полностью сбалансирована.
«Зенит» очень хорошо играет со своими прямыми конкурентами. Да, где‑то недобрали очки в других матчах, но «Зенит» доказал, что сильнее своих конкурентов», – сказал Гасилин.
- «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на очко.
- Сезон возобновится 27 февраля.
- «Зенит» проводит 100-й сезон.
Источник: «Спорт-Экспресс»