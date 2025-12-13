Реакция Червиченко на возможный трансфер Денисова из «Спартака» в «Зенит»: «Для игрока это повышение в классе»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о желании «Зенита» подписать спартаковца Даниила Денисова.

«Если платить не надо, почему бы и не перейти? Защитник неуступчивый, жeсткий, играет неплохо. Логика в таком переходе есть. Плюс это возможность ослабить «Спартак». В этом сезоне клуб ничего не может предъявить «Зениту», но кто знает, что будет в следующем.

Учитывая, что у Денисова заканчивается контракт, вопрос в том, кто больше заплатит. Переход в «Зенит» – это повышение в классе. Минусов я пока не вижу. Не исключаю, что это могут быть агентские игры, чтобы выбить лучшие условия. В нашем футболе всe может быть», – сказал Червиченко.