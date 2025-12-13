Назван самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в 2025 году

Опубликованы цифры о работе РУСАДА в РПЛ в 2025 году.

Самым проверяемым клубом РПЛ на допинг в уходящем году стал ЦСКА. Футболисты москвичей прошли тестирование 12 раз.

«По 11 футболистов было проверено на допинг из «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара», по 10 – из «Балтики» и «Спартака», по 8 – из «Рубина» и махачкалинского «Динамо», по 7 – из московского «Динамо» и «Акрона», 6 – из «Ростова», по 5 – из «Ахмата» и «Пари НН», по 4 – из «Химок» и «Крыльев Советов», 3 – из «Сочи», 1 – из «Факела», – написал источник.