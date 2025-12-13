«Спартаку» посоветовали возвратить бывшего тренера: «Вернет фирменный стиль»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов порекомендовал «Спартаку» вернуть Дмитрия Аленичева на пост главного тренера.

«Не понял я отставки Деяна Станковича. Точнее, момента, в который это произошло. Когда команда буксовала, все терпели. Как только зашевелилась, начала набирать очки, серба убрали. Ну и где логика? Или он сам захотел уйти, устав от жуткого давления?

Пока на эти вопросы никто не ответил. Как и на главный – кто же теперь будет тренировать красно-белых? Очередной иностранец? Или российский специалист? Мне бы хотелось, чтобы шанс получил кто-то из прославленных спартаковцев. К примеру, Дмитрий Аленичев.

Да, его первый заход в клуб в качестве тренера оказался не слишком удачным. Но не будем забывать про вклад в чемпионство 2017-го. Две трети футболистов того состава привел именно Дмитрий Анатольевич. А потом неожиданное поражение от киприотов – и увольнение...

Времени с тех пор прошло достаточно, Аленичев помудрел, проанализировал свои ошибки. Думаю, он справится. Наладит игру и вернет команде фирменный комбинационный стиль», – написал Иванов.