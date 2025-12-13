«Представляешь, сколько баб у меня было?»: Радимов рассказал о богатой жизни в 90-е годы

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов на ютуб-канале FONBET вспомнил о 90-х годах.

– Тачка какая у вас была в «Сарагосе»?

– У всех была клубная Opel Vectra, всем выдавали. Но я купил ML – мне прислали из Канады, пригнали, когда они только вышли, но я ездил. У нас у Саво Милошевича была самая крутая машина – Grand Cherokee. В основном это же русские хотят, бывшие новые русские: «Блин, у меня есть деньги, давай я куплю что-то крутое!». Так и было.

Я в 1996-м был уже парень, у которого была зарплата 5 тысяч долларов в Москве, была крутая машина и двухкомнатная квартира. И я популярный футболист. Ты представляешь, сколько баб у меня было знакомых? Ну, вот я открывал ногой дверь в ресторан: «Ко мне!».

Ладно, шучу.