«Представляешь, сколько баб у меня было?»: Радимов рассказал о богатой жизни в 90-е годы

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов на ютуб-канале FONBET вспомнил о 90-х годах.
– Тачка какая у вас была в «Сарагосе»?
– У всех была клубная Opel Vectra, всем выдавали. Но я купил ML – мне прислали из Канады, пригнали, когда они только вышли, но я ездил. У нас у Саво Милошевича была самая крутая машина – Grand Cherokee. В основном это же русские хотят, бывшие новые русские: «Блин, у меня есть деньги, давай я куплю что-то крутое!». Так и было.
Я в 1996-м был уже парень, у которого была зарплата 5 тысяч долларов в Москве, была крутая машина и двухкомнатная квартира. И я популярный футболист. Ты представляешь, сколько баб у меня было знакомых? Ну, вот я открывал ногой дверь в ресторан: «Ко мне!».
Ладно, шучу.
- Больше всего матчей в карьере Радимов провел за «Зенит» (161 игра, 16 голов, 24 ассиста).
- За сборную России у Владислава 33 матча, 3 гола.
- Сейчас 50-летний Радимов работает экспертом на «Матч ТВ».
Источник: «Чемпионат»