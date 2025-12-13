В «Ахмате» оценили работу Черчесова

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о работе главного тренера Станислава Черчесова.

Черчесов по ходу сезона сменил Александра Сторожука.

При экс-тренере сборной России «Ахмат» поднялся из зоны вылета.

Сейчас «Ахмат» на 11-м месте.

«Ожидания перед чемпионатом были немного другими. Хотя прошлый чемпионат мы закончили в стыках, а в первой части этого сезона заняли восьмое место – перемены ощущаются. Но ожидания были больше. Все хотят большего, чем есть – это нормально. Впереди вторая часть чемпионата. Надеемся, что результаты будут немного другими.

Работой Черчесова довольны. Он приходил, когда команда была на последнем месте. Сегодня «Ахмат» в середине турнирной таблицы. У нас есть оптимизм, что весной увидим другую команду», – сказал Газзаев.