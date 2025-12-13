Арабские шейхи планируют купить клуб РПЛ

В РПЛ могут зайти шейхи. Они изучают возможность покупки одного клуба.

«Шейхи из ОАЭ могут купить клуб РПЛ: инвестфонд No Limit Sport, входящий в состав компаний Belhasa Group, изучает одну из российских команд по заказу арабских инвесторов.

No Limit Sport специализируется в сопровождении трансферов футболистов, консультирует бизнесменов, которые хотят вложиться в тот или иной клуб или изучить финансовую эффективность работы стадиона + занимается организацией боев в профессиональном боксе и MMA.

В декабре одним из президентов инвестиционного фонда стал Вадим Андреев: бывший гендир «Крыльев Советов» теперь отвечает за евразийский рынок.

Сейчас Андреев ведет переговоры по консалтингу строительства и развития стадионов в Казахстане и Грузии (имеет опыт по управлению аренами на ЧМ-2018). В России же он помогает арабским шейхам с изучением российской команды для возможного приобретения», – написал источник.