Арабские шейхи планируют купить клуб РПЛ

В РПЛ могут зайти шейхи. Они изучают возможность покупки одного клуба.
«Шейхи из ОАЭ могут купить клуб РПЛ: инвестфонд No Limit Sport, входящий в состав компаний Belhasa Group, изучает одну из российских команд по заказу арабских инвесторов.
No Limit Sport специализируется в сопровождении трансферов футболистов, консультирует бизнесменов, которые хотят вложиться в тот или иной клуб или изучить финансовую эффективность работы стадиона + занимается организацией боев в профессиональном боксе и MMA.
В декабре одним из президентов инвестиционного фонда стал Вадим Андреев: бывший гендир «Крыльев Советов» теперь отвечает за евразийский рынок.
Сейчас Андреев ведет переговоры по консалтингу строительства и развития стадионов в Казахстане и Грузии (имеет опыт по управлению аренами на ЧМ-2018). В России же он помогает арабским шейхам с изучением российской команды для возможного приобретения», – написал источник.
- Слухи о желании шейхов зайти в РПЛ были еще до начала СВО.
- Сейчас в лиге нет ни одного клуба с иностранным владением.
- Турнир возобновится 27 февраля.