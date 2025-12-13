Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Арабские шейхи планируют купить клуб РПЛ

Сегодня, 15:33
20

В РПЛ могут зайти шейхи. Они изучают возможность покупки одного клуба.

«Шейхи из ОАЭ могут купить клуб РПЛ: инвестфонд No Limit Sport, входящий в состав компаний Belhasa Group, изучает одну из российских команд по заказу арабских инвесторов.

No Limit Sport специализируется в сопровождении трансферов футболистов, консультирует бизнесменов, которые хотят вложиться в тот или иной клуб или изучить финансовую эффективность работы стадиона + занимается организацией боев в профессиональном боксе и MMA.

В декабре одним из президентов инвестиционного фонда стал Вадим Андреев: бывший гендир «Крыльев Советов» теперь отвечает за евразийский рынок.

Сейчас Андреев ведет переговоры по консалтингу строительства и развития стадионов в Казахстане и Грузии (имеет опыт по управлению аренами на ЧМ-2018). В России же он помогает арабским шейхам с изучением российской команды для возможного приобретения», – написал источник.

  • Слухи о желании шейхов зайти в РПЛ были еще до начала СВО.
  • Сейчас в лиге нет ни одного клуба с иностранным владением.
  • Турнир возобновится 27 февраля.

Еще по теме:
Новая информация по Ивичу в «Спартаке» 12
Экс-тренер «Краснодара» ответил на предложение «Динамо» 3
Корнеев оценил вариант с Ивичем для «Спартака» 4
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ОАЭ. Первый дивизион
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1765629555
Купите лучше ЦСКА)) это будет по круче Газпрома))
Ответить
Цугундeр
1765629754
Собирались -же Спартак куплять три года назад, да ,видимо,погоняло с запашком смутило..
Ответить
biber.ru
1765629993
Нефтяные нефтяных поменяют.
Ответить
Дубина
1765631683
У нас есть один болотный клуб уже на неве а толку от него??? В ЛЧ всегда был последним - драли их все кому не лень))))
Ответить
Alemann
1765633705
Свинарник. Будет вместо золотого унитаза.
Ответить
a_who
1765636189
Шиннег ? там нефтеперерабатывающий есть !
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1765637714
Смысл шейхам вкладываться в убыточный проект в не топ лиге?Скорее отмыв денег будет через клуб,не более
Ответить
k611
1765641508
Маловероятно. Сейчас это точно недальновидное решение...
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
3
«Зенит» готов продать защитника за 20-25 миллионов евро
19:04
Божович предложил «Спартаку» назначить тренерский дуэт
18:26
4
Сын Семака выпустил сборник стихов на английском языке
18:15
6
Мостовой назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ
17:45
6
Видео«Ты умеешь на механике?»: Мойзес провел тест-драйв легендарной «девятки»
16:51
3
«Полный провал»: детальный анализ работы Дюкова во главе РФС
16:39
12
«Спартаку» посоветовали возвратить бывшего тренера: «Вернет фирменный стиль»
16:18
2
Словенец из «Динамо Мх» рассказал, сколько денег тратит в месяц в Махачкале
15:52
2
Назван самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в 2025 году
15:46
1
Все новости
Все новости
«Краснодар» сохранит бразильского защитника
18:33
Премиальный спонсор увеличит финансирование махачкалинского «Динамо»
18:05
Словенец из «Динамо Мх» определил страну с самыми красивыми девушками
17:25
1
«Спартаку» посоветовали тренера-иностранца: «Российские тренеры ничего не добились»
17:07
1
Видео«Ты умеешь на механике?»: Мойзес провел тест-драйв легендарной «девятки»
16:51
3
«Полный провал»: детальный анализ работы Дюкова во главе РФС
16:39
11
«Спартаку» посоветовали возвратить бывшего тренера: «Вернет фирменный стиль»
16:18
2
Словенец из «Динамо Мх» рассказал, сколько денег тратит в месяц в Махачкале
15:52
2
Назван самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в 2025 году
15:46
1
Арабские шейхи планируют купить клуб РПЛ
15:33
20
Мостовой: «Я делал по 20 ассистов за сезон, но их почему-то не считали»
15:28
2
«Флуминенсе» планирует заплатить 10 миллионов за основного защитника «Зенита»
15:15
2
Представитель Дзюбы одним прилагательным оценил 2025 год для Артема
14:37
Названа причина сокращения бюджета «Зенита»
14:28
6
ФотоЛучший игрок в истории «Краснодара» завершил карьеру
14:21
2
«Представляешь, сколько баб у меня было?»: Радимов рассказал о богатой жизни в 90-е годы
14:12
16
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
13:52
Мостовой определил лучшего игрока сезона РПЛ
13:40
У «Рубина» есть 4 кандидата на замену Рахимову
13:29
5
Словенец из «Динамо Мх»: «Российский паспорт мне не нужен»
13:18
4
В Петербурге прокомментировали подготовку трансфера Денисова из «Спартака» в «Зенит»
13:00
12
Олег Иванов определил лучшую команду РПЛ: «Вне конкуренции»
12:50
2
Россия получит от УЕФА деньги за неучастие в еврокубках
12:44
2
Селюк ответил, кто должен возглавлять «Динамо» весной
12:13
3
1-й тренер Соболева сравнил Александра с Дзюбой
11:48
5
Прогноз Гасилина на исход чемпионской гонки РПЛ
11:36
4
Гришин определил 2 команды, которые будут бороться за титул РПЛ
11:16
2
Символическая сборная 1-й части сезона РПЛ
10:58
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 