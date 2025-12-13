Представитель Дзюбы одним прилагательным оценил 2025 год для Артема

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, подвел персональные итоги 2025 года для игрока.

37-летний Дзюба – лучший бомбардир в истории страны.

У Артема контракт до лета.

В сезоне-2025/26 на счету Дзюбы 16 матчей, 5 голов и 4 ассиста.

«Главными итогами календарного года для Дзюбы стали два рекорда, которые побил Артeм – по голам за сборную России и по забитым мячам среди россиян во всех турнирах. Понятно, что на первом месте всегда клубные успехи, но, если говорить про личные достижения, обе цели были достигнуты, хотя в одну из них мало кто верил. Здорово, что так всe сошлось.

Со всех точек зрения год можно назвать успешным для Дзюбы. Недавно видел статистику за 2025 год по игрокам, выступающим в РПЛ, – по многим показателям Артeм входит в топ-5, подтверждая свой уровень. По-прежнему считаю его сильнейшим российским нападающим в лиге и в топ-3 форвардов в целом. Думаю, здесь вопросов быть не может.

Что касается командных результатов, ставятся максимальные цели. Да, есть разные ограничения, и «Акрон» вряд ли будет бороться за медали, но запрыгнуть как можно выше – почему нет? Плотность в таблице максимальная. Если хорошо подготовиться, усилить состав и ударно провести весну, всe может быть. В середине первой части сезона были определeнные проблемы у команды, но здорово, что тренерский штаб, в том числе с помощью Артeма, преодолел сложности. «Акрон» вышел на неплохой график и не проигрывал шесть матчей подряд в РПЛ. Надеюсь, подобную серию команда проведeт и весной.

Главное – без травм. Дзюбе всe-таки уже не 18 лет. В уходящем году было несколько микроповреждений, но Артeм прошeл их достойно и много не пропускал», – сказал Гольдман.