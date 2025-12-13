Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Представитель Дзюбы одним прилагательным оценил 2025 год для Артема

Представитель Дзюбы одним прилагательным оценил 2025 год для Артема

Сегодня, 14:37

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, подвел персональные итоги 2025 года для игрока.

  • 37-летний Дзюба – лучший бомбардир в истории страны.
  • У Артема контракт до лета.
  • В сезоне-2025/26 на счету Дзюбы 16 матчей, 5 голов и 4 ассиста.

«Главными итогами календарного года для Дзюбы стали два рекорда, которые побил Артeм – по голам за сборную России и по забитым мячам среди россиян во всех турнирах. Понятно, что на первом месте всегда клубные успехи, но, если говорить про личные достижения, обе цели были достигнуты, хотя в одну из них мало кто верил. Здорово, что так всe сошлось.

Со всех точек зрения год можно назвать успешным для Дзюбы. Недавно видел статистику за 2025 год по игрокам, выступающим в РПЛ, – по многим показателям Артeм входит в топ-5, подтверждая свой уровень. По-прежнему считаю его сильнейшим российским нападающим в лиге и в топ-3 форвардов в целом. Думаю, здесь вопросов быть не может.

Что касается командных результатов, ставятся максимальные цели. Да, есть разные ограничения, и «Акрон» вряд ли будет бороться за медали, но запрыгнуть как можно выше – почему нет? Плотность в таблице максимальная. Если хорошо подготовиться, усилить состав и ударно провести весну, всe может быть. В середине первой части сезона были определeнные проблемы у команды, но здорово, что тренерский штаб, в том числе с помощью Артeма, преодолел сложности. «Акрон» вышел на неплохой график и не проигрывал шесть матчей подряд в РПЛ. Надеюсь, подобную серию команда проведeт и весной.

Главное – без травм. Дзюбе всe-таки уже не 18 лет. В уходящем году было несколько микроповреждений, но Артeм прошeл их достойно и много не пропускал», – сказал Гольдман.

Еще по теме:
1-й тренер Соболева сравнил Александра с Дзюбой 3
Генич сказал, сколько голов забил бы Дзюба в «Зените» сейчас 9
Соснин объяснил феномен Дзюбы
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
3
«Зенит» готов продать защитника за 20-25 миллионов евро
19:04
Божович предложил «Спартаку» назначить тренерский дуэт
18:26
4
Сын Семака выпустил сборник стихов на английском языке
18:15
6
Мостовой назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ
17:45
6
Видео«Ты умеешь на механике?»: Мойзес провел тест-драйв легендарной «девятки»
16:51
3
«Полный провал»: детальный анализ работы Дюкова во главе РФС
16:39
12
«Спартаку» посоветовали возвратить бывшего тренера: «Вернет фирменный стиль»
16:18
2
Словенец из «Динамо Мх» рассказал, сколько денег тратит в месяц в Махачкале
15:52
2
Назван самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в 2025 году
15:46
1
Все новости
Все новости
«Краснодар» сохранит бразильского защитника
18:33
Премиальный спонсор увеличит финансирование махачкалинского «Динамо»
18:05
Словенец из «Динамо Мх» определил страну с самыми красивыми девушками
17:25
1
«Спартаку» посоветовали тренера-иностранца: «Российские тренеры ничего не добились»
17:07
1
Видео«Ты умеешь на механике?»: Мойзес провел тест-драйв легендарной «девятки»
16:51
3
«Полный провал»: детальный анализ работы Дюкова во главе РФС
16:39
11
«Спартаку» посоветовали возвратить бывшего тренера: «Вернет фирменный стиль»
16:18
2
Словенец из «Динамо Мх» рассказал, сколько денег тратит в месяц в Махачкале
15:52
2
Назван самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в 2025 году
15:46
1
Арабские шейхи планируют купить клуб РПЛ
15:33
20
Мостовой: «Я делал по 20 ассистов за сезон, но их почему-то не считали»
15:28
2
«Флуминенсе» планирует заплатить 10 миллионов за основного защитника «Зенита»
15:15
2
Представитель Дзюбы одним прилагательным оценил 2025 год для Артема
14:37
Названа причина сокращения бюджета «Зенита»
14:28
6
ФотоЛучший игрок в истории «Краснодара» завершил карьеру
14:21
2
«Представляешь, сколько баб у меня было?»: Радимов рассказал о богатой жизни в 90-е годы
14:12
16
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
13:52
Мостовой определил лучшего игрока сезона РПЛ
13:40
У «Рубина» есть 4 кандидата на замену Рахимову
13:29
5
Словенец из «Динамо Мх»: «Российский паспорт мне не нужен»
13:18
4
В Петербурге прокомментировали подготовку трансфера Денисова из «Спартака» в «Зенит»
13:00
12
Олег Иванов определил лучшую команду РПЛ: «Вне конкуренции»
12:50
2
Россия получит от УЕФА деньги за неучастие в еврокубках
12:44
2
Селюк ответил, кто должен возглавлять «Динамо» весной
12:13
3
1-й тренер Соболева сравнил Александра с Дзюбой
11:48
5
Прогноз Гасилина на исход чемпионской гонки РПЛ
11:36
4
Гришин определил 2 команды, которые будут бороться за титул РПЛ
11:16
2
Символическая сборная 1-й части сезона РПЛ
10:58
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 