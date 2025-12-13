«Флуминенсе» планирует заплатить 10 миллионов за основного защитника «Зенита»

«Флуминенсе» увеличивает активность по подготовке трансфера защитника «Зенита» Нино. В гонке за игрока также находится «Крузейро».
Сам Нино склоняется к «Флу», с которым есть устное соглашение. Бразильцы хотят договориться с «Зенитом» о сделке за 10 миллионов евро.
- В этом сезоне Нино провел за петербургский клуб 17 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
- Срок контракта бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2028 года.
Источник: ESPN