«Флуминенсе» планирует заплатить 10 миллионов за основного защитника «Зенита»

«Флуминенсе» увеличивает активность по подготовке трансфера защитника «Зенита» Нино. В гонке за игрока также находится «Крузейро».

Сам Нино склоняется к «Флу», с которым есть устное соглашение. Бразильцы хотят договориться с «Зенитом» о сделке за 10 миллионов евро.