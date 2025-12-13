Мостовой: «Я делал по 20 ассистов за сезон, но их почему-то не считали»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой вспомнил свою результативность.
«Да, выберу Эдуарда Сперцяна лучшим игроком первой части сезона РПЛ.
Молодец, что отдал 13 результативных передач. Хотя в мое время ассисты вообще не считали почему-то, а я их делал по 20 за сезон», – сказал Мостовой.
- Мостовой играл за «Спартак» с 1987 по 1991 год.
- За это время он провeл за клуб 142 матча и забил 48 голов, дважды став чемпионом СССР.
- Ранее Мостовой изъявлял желание стать главным тренером красно-белых.
Источник: «РБ Спорт»