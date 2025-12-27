Мостовой определил самый обсуждаемый клуб 2025 года

Александр Мостовой высказался о популярности «Спартака».

«Спартак» – главный и самый обсуждаемый клуб года. Внимание к нему всегда огромное. Ни один другой клуб так часто не обсуждается в СМИ. Буквально каждый день спрашивают что-то про «Спартак».

Конечно, хотелось бы, чтобы больше говорили про футбол, про игру «красно-белых», но в основном обсуждаются всякие нефутбольные темы, слухи и сплетни.

Сейчас у клуба нет тренера – кого только туда не предлагают: и с Кипра, и с Мальты. Смотришь на это и диву даешься. Когда столько наших специалистов под боком, а смотрят всe равно в сторону иностранцев», – заявил Мостовой.