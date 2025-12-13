Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Полный провал»: детальный анализ работы Дюкова во главе РФС

«Полный провал»: детальный анализ работы Дюкова во главе РФС

Сегодня, 16:39
11

Юрист, агент Антон Смирнов в день рождения президента РФС предоставил детальный разбор работы Александра Дюкова во главе организации.

  • Дюкову сегодня исполнилось 58 лет.
  • Функционер возглавляет РФС с 2019 года.
  • С 2008 года Дюков возглавляет «Газпром нефть».

«На мой взгляд, единственное хорошее дело, которое реализовал РФС при Дюкове за почти семь лет – это ЮФЛ.

Фактически ЮФЛ стал визитной карточкой Дюкова и РФС.

Но и ЮФЛ стал трещать по швам. На региональном уровне с этого года отменили финансирование ЮФЛ-1 (старший возраст), предложив проводить его по желанию клубов и школ за свой счeт.

В остальном деятельность РФС при Дюкове – полный провал и в историю футбола он не войдeт, как положительный управленец.

Лишь некоторые ошибки руководства РФС и скандальные истории в период работы Дюкова.

Приглашение Митрофанова. Сначала заместителем генерального секретаря, потом врио генерального секретаря, ну и, наконец, генеральным секретарем.

Идиотская реформа Кубка России с повторным шансом на участие и финансовой поддержкой исключительно клубов РПЛ.

Скандалы с подтасовкой регламентов, оставлением «Пари НН» и «Оренбурга» в РПЛ, попаданием «Сочи» в стыки с 5 места, «Торпедо»-гейт.

Серьезное сокращение числа профессиональных клубов из-за непродуманно реализованной реформы Второй лиги. В завершившейся первой части сезона 2025-2026 годов «Серебро» не смогло набрать десять клубов и проходило в усеченном составе.

Полная потеря контроля над работой региональных федераций. И только в последние месяцы благодаря моим публикациям и работе на дистанции нескольких лет изменилась ситуация в Республике Башкортостан и Тверской области.

Абсолютно беспредельное и не имеющее аналогов в истории российского футбола преследование Владимира Писарского.

Невключение крымских клубов в Кубок России, игнорирование Крыма как части футбольной России, заигрывание с УЕФА.

Полное попустительство в отношении Федерации футбола Москвы, которая нарушая регламенты РФС, устроила бизнес и рынок в детско-юношеском футболе столицы.

Максимально неудачная реформа системы переходов в детско-юношеском футболе, которая привела к невиданному всплеску скандалов и конфликтов между родителями и школами.

Игнорирование Мудрак-гейт, некогда по оценкам экспертов самого талантливого футболиста России своего возраста, игрока национальной сборной, капитана «Строгино», семья которого была поймана на подделке и фальсификации документов и который с членами своей семьи был лишeн российского гражданства.

Арест Сергея Анохина, который вплоть до 2022 года занимал пост вице-президента РФС и много лет являлся членом Исполкома РФС.

Отсутствие поддержки СВО со стороны РФС. Скандал с баннером болельщиков перед матчем Суперкубка России.

Скандал с «Крыльями Советов», высказывания губернатора Федорищева.

Давление на межрегиональные организации – ситуация с непроведением конференции МРО «Приволжье», попытка убрать Афанасьева и привести Мелик-Гусейнова.

И многое другое. Список бесконечный.

Александр Валерьевич, с днeм рождения! Покиньте РФС вместе с Митрофановым и Рогачевым. Дайте российскому футболу вздохнуть от вас всех. И человек 500 сотрудников РФС, которых взяли на работу, с собой заберите», – написал Смирнов.

Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1765634226
Вердикт суда : "РАССТРЕЛЯТЬ ПЕРЕД СТРОЕМ ПРЕЗИДИУМА РФС".Остальных строем-в Магадан.
Ответить
evgevg13
1765634634
Пожалуй самое лучшее поздравление с днём рождения для этого гада.
Ответить
Vratarь
1765636992
Главного-то не сказал - кого ставить будем? Что-то кандидатов (кроме тех, которых сразу к +500 этим) не видать.
Ответить
Цугундeр
1765637315
)) Ты,маняня юридическая, с этими плакатами на улицу выйди. Дюк,конечно не идеален, но в нынешней ситуации крутится как может.. И ему нахир эта должность не нужна. Но,что поделать,партия приказала.
Ответить
ziborock
1765638199
Так всегда бывает когда человек не на своем месте! А работал бы по специальности, занимался бы проектированием кораблей, тем, на что учился, глядишь, пользы больше было бы!
Ответить
Skull_Boy
1765638915
Ты шо паря больной тогда ЗПРФ будет играть в чемпионате среди алкашей
Ответить
vick-north-west
1765640539
главное - это неподдержка СВО. Не объявил призыв по 2 человека с клуба в окопы и букву Z не заставил нашивать на футболки...
Ответить
FWSPM
1765640799
главный провал газподина дюкова отсутствие трофеев на юбилей
Ответить
Дубина
1765640921
Сказано болотный! газпром лига! ЗПРФ!!! Весь футбол загадили цыганями и деньгами((((
Ответить
рылы
1765642700
так высасывать из пальца левые обвинения про спартаг даже я не умею, как он про дюкова) хочется задать вопрос - часовню тоже он развалил?
Ответить
