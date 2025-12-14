Решения УЕФА по России, кандидаты на замену Рахимову в «Рубине», шейхи зайдут в РПЛ и другие новости

УЕФА принял решение по России в новом сезоне Лиги наций.

Россия получит от УЕФА деньги за неучастие в еврокубках.

У «Рубина» есть 4 кандидата на замену Рахимову.

Лучший игрок в истории «Краснодара» завершил карьеру.

Названа причина сокращения бюджета «Зенита».

Невеста Миранчука написала гневный пост про США и жизнь там.

Арабские шейхи планируют купить клуб РПЛ.

Лига 1. Сафонов помог «ПСЖ» отстоять гостевую победу над «Метцем» (3:2).

УЕФА принял решение по России на фоне новой позиции МОК.