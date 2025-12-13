Мостовой заявил, что «Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что команда не потеряла шансы на 1-е место в РПЛ.
«На мой взгляд, за чемпионство в РПЛ будут бороться шесть команд. Первые пять в турнирной таблице, это понятно. Но мне кажется, что «Спартак» после зимней паузы тоже включится в чемпионскую гонку.
Посмотрим, как команды проведут тренировочные сборы, как клубы сработают в трансферное окно. Впереди еще 12 туров, ничего пока не решено», – сказал Мостовой.
- «Спартак» с 29 очками занимает 6-е место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 баллов.
- Сезон в РПЛ возобновится 27 февраля.
Источник: «РБ Спорт»