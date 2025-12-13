Введите ваш ник на сайте
Мостовой заявил, что «Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне

Сегодня, 21:09
4

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что команда не потеряла шансы на 1-е место в РПЛ.

«На мой взгляд, за чемпионство в РПЛ будут бороться шесть команд. Первые пять в турнирной таблице, это понятно. Но мне кажется, что «Спартак» после зимней паузы тоже включится в чемпионскую гонку.

Посмотрим, как команды проведут тренировочные сборы, как клубы сработают в трансферное окно. Впереди еще 12 туров, ничего пока не решено», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» с 29 очками занимает 6-е место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 баллов.
  • Сезон в РПЛ возобновится 27 февраля.

Комментарии (4)
рылы
1765650180
ахах) косорылым до 5й строчки 7 очков, чтобы обогнать балтику хотя бы. чё он несёт? да-да, все дружно потеряют очки - и только великий и самый известный в мире клуб спартаг (в пределах тарасофки так считается) выдаст 12 побед и не хрюкнет! гы-гы!
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1765650225
С бубновым бромантана наелись видимо)) вот что значит спартаковская зависимость от допинга
Ответить
Интерес
1765652522
Что с ним сталось, уже и "Балтику" включил в состав конкурентов! Для уравновешивания шансов "Спартака"? ОБе команды будут биться за пятое место, и кому-то из первой четвёрки могут "шкурку попортить", вот и всё.Я даже на свой ЦСКА в этом плане не сильно рассчитываю.
Ответить
FFR
1765655651
Спартак в каждом сезоне борется за чемпионство, но увы не всегда получается.
Ответить
