Мостовой заявил, что «Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что команда не потеряла шансы на 1-е место в РПЛ.

«На мой взгляд, за чемпионство в РПЛ будут бороться шесть команд. Первые пять в турнирной таблице, это понятно. Но мне кажется, что «Спартак» после зимней паузы тоже включится в чемпионскую гонку.

Посмотрим, как команды проведут тренировочные сборы, как клубы сработают в трансферное окно. Впереди еще 12 туров, ничего пока не решено», – сказал Мостовой.