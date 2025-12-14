Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Радимов вспомнил детали скандала, когда «Зенит» из-за него получил техническое поражение

Радимов вспомнил детали скандала, когда «Зенит» из-за него получил техническое поражение

Сегодня, 00:30
1

Бывший игрок и начальник команды «Зенита» Владислав Радимов вспомнил, как в 2011 году из-за него команда получила технические 0:3 от ЦСКА.

«Матч с ЦСКА – в заявку надо было внести одного молодого футболиста до 20 лет. Этим футболистом был Канунников. Накануне матча подходит Спаллетти и говорит: «Послушай, я не хочу из группы футболистов старше кого-то убирать. Сколько будет штраф за то, что мы не внесем молодого футболиста?»

Естественно, я как начальник команды должен был знать это сам. Но у нас был юрист, сейчас он работает генеральным директором «Динамо» – Паша Пивоваров. Я ему пишу сообщение: «Такая история: Спаллетти не хочет вписывать молодого». Паша Пивоваров пишет: «Штраф – 200 тысяч рублей». Я говорю: «Очки снимут?» Он говорит: «Очки не отнимут – просто заплатите штраф». Казус в том, что сам Пивоваров был в разработке этого регламента. И он знал об этом изменении, но забыл.

Матч начинается, счет – 1:1, и в перерыве мне звонит генеральный директор Максим Митрофанов: «Ты знаешь, что мы уже 0:3 проиграли?». Я говорю: «Это нонсенс, вы шутите?».

На следующий день было собрание на базе. Я говорю Паше Пивоварову: «Поехали, ребятам в глаза надо посмотреть». Но Паша не поехал. Я вышел к ребятам: «Да, я вас всех понимаю. Прекрасно понимаю, что это неправильно». Больше всех кричал Гарик Денисов: «Должна пролиться чья-то кровь». Я его понимаю. Будь я игроком, может, то же самое бы сказал.

Меня перевели вместо начальника команды, чем я не должен был заниматься, потому что это не мое, в дубль помогать Давыдову тренировать», – рассказал Радимов на ютуб-канале FONBET.

  • После описанного случая Радимов в 2011-2013 годах входил в штаб зенитовской молодежки.
  • В 2013-2017 и 2018-2022 годах уроженец Санкт-Петербурга возглавлял «Зенит-2».
  • Сейчас Радимов работает экспертом на «Матч ТВ».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Радимов Владислав
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765663630
интересная история.
Ответить
