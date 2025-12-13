«Краснодар» установил ценник на Диего Косту

Бразильский «Атлетико Паранаэнсе» хочет купить у «Краснодара» защитника Диего Косту.

«Краснодар» не продаст Диего Косту дешевле 9–10 миллионов долларов. Именно эту сумму боссы «быков» огласили представителям «Атлетико Паранаэнсе», который интересуется защитником.

Клуб из Коритибы инициировал переговоры и уточнил стоимость трансфера футболиста недавно. Кубанцы сказали: цена за 26-летнего игрока – около 10 миллионов долларов. Но это превышает трансферный бюджет бразильцев, из-за чего сделка находится на грани срыва.

Максимально реалистичный вариант – аренда Косты с правом выкупа, что вряд ли устроит южан. Кроме того, сам спортсмен не заинтересован в возвращении на родину», – написал источник.