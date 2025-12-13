«Краснодар» установил ценник на Диего Косту

Бразильский «Атлетико Паранаэнсе» хочет купить у «Краснодара» защитника Диего Косту.
«Краснодар» не продаст Диего Косту дешевле 9–10 миллионов долларов. Именно эту сумму боссы «быков» огласили представителям «Атлетико Паранаэнсе», который интересуется защитником.
Клуб из Коритибы инициировал переговоры и уточнил стоимость трансфера футболиста недавно. Кубанцы сказали: цена за 26-летнего игрока – около 10 миллионов долларов. Но это превышает трансферный бюджет бразильцев, из-за чего сделка находится на грани срыва.
Максимально реалистичный вариант – аренда Косты с правом выкупа, что вряд ли устроит южан. Кроме того, сам спортсмен не заинтересован в возвращении на родину», – написал источник.
- Коста куплен летом 2024 года у «Сан-Паулу» за 7,5 миллиона евро.
- В этом сезоне у Диего 21 матч, 2 гола.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»