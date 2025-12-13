«Сочи» заинтересовался форвардом сборной Парагвая

«Сочи» проявляет интерес к нападающему «Индепендьенте Ривадавия» Алексу Арсе.
Transfermarkt оценивает стоимость парагвайского форварда в 4,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Сочи» заинтересован в 24-летнем нападающем «Банфилда» Родриго Аузменди, которого также хочет приобрести «Ахмат».
- 30-летний Арсе летом перешел в «Индепендьенте Ривадавия» из «ЛДУ Кито». За аргентинский клуб он провел 12 матчей, забил 4 гола, сделал 1 ассист.
- Срок его нынешнего контракта рассчитан до конца 2028 года.
- Арсе провел 13 матчей за сборную Парагвая, забил 1 гол.
Источник: Sport24