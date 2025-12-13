«Сочи» заинтересовался форвардом сборной Парагвая

«Сочи» проявляет интерес к нападающему «Индепендьенте Ривадавия» Алексу Арсе.

Transfermarkt оценивает стоимость парагвайского форварда в 4,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Сочи» заинтересован в 24-летнем нападающем «Банфилда» Родриго Аузменди, которого также хочет приобрести «Ахмат».