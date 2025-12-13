Олег Иванов дал совет «Локомотиву», как поступить с Бариновым

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мнением по ситуации с капитаном «Локомотива» Дмитрием Бариновым.

«Сейчас многое зависит от того, как решится ситуация с Бариновым. Конечно, мы не знаем нюансов, но я бы на месте руководителей клуба сделал все, чтобы сохранить такого игрока. Баринов – олицетворение «Локомотива», – сказал Иванов.