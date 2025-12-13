Олег Иванов дал совет «Локомотиву», как поступить с Бариновым

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мнением по ситуации с капитаном «Локомотива» Дмитрием Бариновым.
«Сейчас многое зависит от того, как решится ситуация с Бариновым. Конечно, мы не знаем нюансов, но я бы на месте руководителей клуба сделал все, чтобы сохранить такого игрока. Баринов – олицетворение «Локомотива», – сказал Иванов.
- Сообщалось, что «Локомотив» на этой неделе предложил Баринову новое улучшенное соглашение сроком на 4 года. По нему капитан красно-зеленых будет зарабатывать больше всех в команде.
- Срок контракта хавбека с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года.
- 29-летний Баринов в этом сезоне провел за красно-зеленых 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»