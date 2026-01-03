Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Ловчев прокомментировал скорый трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА

Ловчев прокомментировал скорый трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА

3 января, 12:55
3

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о предстоящем трансфере полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

  • В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
  • Срок нынешнего контракта игрока с красно-зелеными истекает 30 июня 2026 года.
  • «Локо» и ЦСКА ведут переговоры о зимней продаже игрока.

– Нужно ли «Локомотиву» бороться за Баринова?

– Конечно, это основополагающий игрок и капитан. Нельзя отдавать его, тем более – конкурентам в ЦСКА. Возможно, новое руководство решит вопрос, это нужно делать в первую очередь. Потому что потеря Баринова скажется и на перспективах в этом сезоне, и в целом повлияет и на следующие годы.

Придется искать замену, а на нашем рынке таких игроков немного. Десять лет в клубе, капитан, боец – таких терять нельзя, надо договариваться. А там в коллективе уже все обсудят и забудут, никаких конфликтов внутренних быть не должно.

– А ЦСКА Баринов бы помог?

– Безусловно, он бы любой команде помог – и «Зениту», и «Спартаку». У армейцев состав хороший, но скамейка короткая, еще и травмы мешают. Тяжело побеждать регулярно, когда нет ротации. Чтобы рассчитывать на большее, ЦСКА нужно укреплять состав под Челестини, потому что из тех, кто пришел летом, немногие действительно усилили команду. Для количества тоже нет смысла брать, вот за Баринова они, конечно, будут бороться.

В АЕКе отреагировали на информацию об интересе к Баринову
Канчельскис объяснил, почему Баринов готов уйти из «Локомотива» в ЦСКА 9
Титову предлагали перейти из «Спартака» в другой московский клуб: «Для меня это дико» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий
Комментарии (3)
Интерес
1767439409
Руководители клубов давно отдельная дружная корпорация, существующая и процветающая службой финансовым кругам.А там свои соображения и оценки "преданности делу".Недаром спокойно поклонник ЦСКА идёт руководить "Спартаком",а более мелкие сошки давно бегают по кругу клубов,как дрессированные животные.
Ответить
Император Бомжей
1767442315
Ловчев всё правильно говорит и Баринов должен стать легендой Локомотива
Ответить
neim
1767451081
"Нужно ли «Локомотиву» бороться за Баринова? " Странная борьба и борцуны в Локомотиве за своего игрока. Сначала предлагают урезать зарплату ну 40 % (так кажется было сказано ?), а потом начинают за него бороться (((.
Ответить
«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
09:49
Конте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
07:24
4
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
07:03
3
Игроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
00:55
Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Реал» благодаря дублю Рафиньи (3:2) и взяла трофей в 16-й раз
00:04
00:04
10
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
00:21
«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
Вчера, 22:34
1
ЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
Вчера, 22:05
В ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Вчера, 20:36
«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
Вчера, 19:42
2
ЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
Вчера, 19:18
8
Гонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
Вчера, 18:52
3
Гонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
Вчера, 18:21
31
Дивеев перешел в «Зенит»
Вчера, 18:11
Вчера, 18:11
9
Булыкин – о Жерсоне: «Он просто сбежал из «Зенита»
Вчера, 18:00
Вчера, 18:00
7
«Балтика» подписала новый контракт с нападающим
Вчера, 17:50
Вчера, 17:50
2
