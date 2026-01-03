Ловчев прокомментировал скорый трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о предстоящем трансфере полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.

Срок нынешнего контракта игрока с красно-зелеными истекает 30 июня 2026 года.

«Локо» и ЦСКА ведут переговоры о зимней продаже игрока.

– Нужно ли «Локомотиву» бороться за Баринова?

– Конечно, это основополагающий игрок и капитан. Нельзя отдавать его, тем более – конкурентам в ЦСКА. Возможно, новое руководство решит вопрос, это нужно делать в первую очередь. Потому что потеря Баринова скажется и на перспективах в этом сезоне, и в целом повлияет и на следующие годы.

Придется искать замену, а на нашем рынке таких игроков немного. Десять лет в клубе, капитан, боец – таких терять нельзя, надо договариваться. А там в коллективе уже все обсудят и забудут, никаких конфликтов внутренних быть не должно.

– А ЦСКА Баринов бы помог?

– Безусловно, он бы любой команде помог – и «Зениту», и «Спартаку». У армейцев состав хороший, но скамейка короткая, еще и травмы мешают. Тяжело побеждать регулярно, когда нет ротации. Чтобы рассчитывать на большее, ЦСКА нужно укреплять состав под Челестини, потому что из тех, кто пришел летом, немногие действительно усилили команду. Для количества тоже нет смысла брать, вот за Баринова они, конечно, будут бороться.