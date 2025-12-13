Премиальный спонсор увеличит финансирование махачкалинского «Динамо»

Российский маркетплейс Wildberries планирует увеличить финансирование «Динамо Мх». В ноябе компания стала премиальным спонсором клуба и выделила на его поддержку до конца сезона 500 миллионов рублей при текущем бюджете 2 миллиарда в год.

Маркетплейс готов с нового сезона повысить эту сумму. Однако многое будет зависеть от того, сохранится ли команда в РПЛ.

«Форма собственности «Динамо» – АНО и раньше у клуба было двое учредителей: профильная местная федерация + региональный минспорт. Теперь ситуация сильно поменялась и в ее состав войдут новые члены. Это продолжение государственной политики по снижению бюджетного финансирования футбола по стране, которую поддерживает и реализует президент Меликов у себя в Дагестане.

Керимов (теневой бенефициар компании Russ, слившейся с маркетплейсом) возвращается в большой футбол, но не совсем официально. Его представителем в новообразованном совете директоров «Динамо» уже стал глава «Анжи-Арены» – Багаудинов (председателем). Туда войдут еще как минимум двое: по человеку от Будунова (замминистра спорта республики) и Меликова (глава региона, дающего 300 миллионов рублей в год).

Не исключено, что в обозримом будущем новый хозяин положения приведет своих менеджеров в руководство «Динамо». При этом Гаджиев остается президентом клуба и одной из ключевых фигур», – написал журналист Иван Карпов.