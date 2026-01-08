Легионер махачкалинского «Динамо» отказался от трансфера в Саудовскую Аравию

«Аль-Хазм» дважды делал предложения о переходе нападающему «Динамо Мх» Хазему Мастури.

Представители саудовского клуба связывались с агентами тунисского форварда. Мастури в обоих случаях ответил отказом. Он принципиально отказывается переезжать в Саудовскую Аравию и хочет играть в Европе.

Игрок также может попробовать себя в более статусном клубе РПЛ.