Легионер махачкалинского «Динамо» отказался от трансфера в Саудовскую Аравию

«Аль-Хазм» дважды делал предложения о переходе нападающему «Динамо Мх» Хазему Мастури.
Представители саудовского клуба связывались с агентами тунисского форварда. Мастури в обоих случаях ответил отказом. Он принципиально отказывается переезжать в Саудовскую Аравию и хочет играть в Европе.
Игрок также может попробовать себя в более статусном клубе РПЛ.
- 28-летний Мастури в этом сезоне провел за «Динамо Мх» 17 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
- Срок контракта форварда с российским клубом рассчитан до середины 2028 года.
Источник: Legalbet