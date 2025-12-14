Сафонов попал в заявку на финал Межконтинентального кубка и может выиграть c «ПСЖ» 6-й трофей за год

«ПСЖ» определился с заявкой на финал Межконтинентального кубка ФИФА.

В нее попал российский вратарь Матвей Сафонов, а также еще два голкипера Люка Шевалье и Ренато Марин. Также в заявку попал украинский защитник Илья Забарный.

Полностью заявка «ПСЖ» выглядит так: Лукас Бералдо, Маркиньос, Илья Забарный, Хвича Кварацхелия, Фабиан Руис, Гонсалу Рамуш, Усман Дембеле, Десир Дуэ, Витинья, Ли Кан Ин, Люка Эрнандес, Сенни Маюлу, Нуну Мендеш, Брэдли Барколя, Люка Шевалье, Варрен Заир-Эмери, Матвей Сафонов, Кентен Нджанту, Ибрахим Мбайе, Вильям Пачо, Жоау Невеш, Ренато Марин.