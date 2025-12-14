Сафонов попал в заявку на финал Межконтинентального кубка и может выиграть c «ПСЖ» 6-й трофей за год

«ПСЖ» определился с заявкой на финал Межконтинентального кубка ФИФА.
В нее попал российский вратарь Матвей Сафонов, а также еще два голкипера Люка Шевалье и Ренато Марин. Также в заявку попал украинский защитник Илья Забарный.
Полностью заявка «ПСЖ» выглядит так: Лукас Бералдо, Маркиньос, Илья Забарный, Хвича Кварацхелия, Фабиан Руис, Гонсалу Рамуш, Усман Дембеле, Десир Дуэ, Витинья, Ли Кан Ин, Люка Эрнандес, Сенни Маюлу, Нуну Мендеш, Брэдли Барколя, Люка Шевалье, Варрен Заир-Эмери, Матвей Сафонов, Кентен Нджанту, Ибрахим Мбайе, Вильям Пачо, Жоау Невеш, Ренато Марин.
- Сафонов может выиграть 6-й трофей в составе «ПСЖ» в 2025 году. Ранее он победил с клубом в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов и Супрекубке УЕФА. В этом году парижане не смогли победить только на клубном чемпионате мира.
- В финале Межконтинтентального кубка «ПСЖ» 17 декабря сыграет с «Фламенго» в Эр-Райяне (Катар).
Источник: страница «ПСЖ» в соцсети X