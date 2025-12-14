«Средний тренер, который ничего не достиг»: оценен уровень Карпина

Чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов оценил 2025 год в контексте сборной России.

«Сборная России ничего не наиграла и ничему не научилась. Просто отбывала номер, сыграла как получится. Никаких скоростей, все атаки очень медленные. Сборные-аутсайдеры южноамериканского отбора на ЧМ спокойно контролировали мяч против нас. Мы оказались не готовы.

Надо понимать, какие задачи у сборной. Турнирных задач нет. Можно убрать Карпина и сделать командно-тренировочный пункт из трeх-четырeх русских тренеров. Они бы обсуждали игру сборной. Сегодня главный – один, завтра – другой. Надо экспериментировать.

Валерий Карпин сделал свою работу, его нельзя упрекнуть. Он работает, как умеет. Карпин – средний тренер, который ничего не достиг. Все говорят, что у него есть амбиции и харизма. Я не знаю, если стоять в закрытой позе со скрещенными руками – это харизма… Это говорит, что человек не хочет объяснять, чего он пытается достичь, о чeм думает. Для него это нормальный результат. А для сборной России и всего общества – нет», – сказал Попов.