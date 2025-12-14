Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Средний тренер, который ничего не достиг»: оценен уровень Карпина

«Средний тренер, который ничего не достиг»: оценен уровень Карпина

Сегодня, 09:46

Чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов оценил 2025 год в контексте сборной России.

«Сборная России ничего не наиграла и ничему не научилась. Просто отбывала номер, сыграла как получится. Никаких скоростей, все атаки очень медленные. Сборные-аутсайдеры южноамериканского отбора на ЧМ спокойно контролировали мяч против нас. Мы оказались не готовы.

Надо понимать, какие задачи у сборной. Турнирных задач нет. Можно убрать Карпина и сделать командно-тренировочный пункт из трeх-четырeх русских тренеров. Они бы обсуждали игру сборной. Сегодня главный – один, завтра – другой. Надо экспериментировать.

Валерий Карпин сделал свою работу, его нельзя упрекнуть. Он работает, как умеет. Карпин – средний тренер, который ничего не достиг. Все говорят, что у него есть амбиции и харизма. Я не знаю, если стоять в закрытой позе со скрещенными руками – это харизма… Это говорит, что человек не хочет объяснять, чего он пытается достичь, о чeм думает. Для него это нормальный результат. А для сборной России и всего общества – нет», – сказал Попов.

  • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
  • В последней игре случилось поражение от Чили в Сочи.
  • Карпина в ноябре уволили из «Динамо».

Еще по теме:
Губерниев определил разочарование года в российском футболе
Радимов назвал главный тренерский провал года в РПЛ
Смородская высказалась о возможном назначении Карпина в «Спартак» 11
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Volrad777
1765699262
В точку.
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
4
Кафанов оценил игру Сафонова против «Метца»
10:15
Клубу РПЛ грозит блокировка счетов и арест имущества
10:00
3
ФотоСафонов прокомментировал трудную победу «ПСЖ» над аутсайдером
09:15
Решения УЕФА по России, кандидаты на замену Рахимову в «Рубине», шейхи зайдут в РПЛ и другие новости
01:18
1
Олег Иванов выделил ключевого игрока «Спартака»
00:35
3
Радимов вспомнил детали скандала, когда «Зенит» из-за него получил техническое поражение
00:30
2
Раскрыт клуб РПЛ с серьезными финансовыми проблемами
00:04
3
УЕФА принял решение по России на фоне новой позиции МОК
Вчера, 23:55
12
Клубу РПЛ грозит трансферный бан
Вчера, 23:37
Все новости
Все новости
Бабич – о восстановлении: «Заново учусь ходить»
10:34
1
«Средний тренер, который ничего не достиг»: оценен уровень Карпина
09:46
1
Селюк – о недостатке игровой практики у своего клиента в «Ахмате»: «Может, подарю Черчесову очки»
09:36
Олег Иванов выделил ключевого игрока «Спартака»
00:35
3
Радимов вспомнил детали скандала, когда «Зенит» из-за него получил техническое поражение
00:30
2
Раскрыт клуб РПЛ с серьезными финансовыми проблемами
00:04
3
УЕФА принял решение по России на фоне новой позиции МОК
Вчера, 23:55
12
Рахимов не включил Семака в число лучших тренеров сезона РПЛ
Вчера, 23:45
2
Клубу РПЛ грозит трансферный бан
Вчера, 23:37
Ведущая «Матч ТВ» ослепла на один глаз
Вчера, 23:14
10
Олег Иванов дал совет «Локомотиву», как поступить с Бариновым
Вчера, 22:55
«Краснодар» установил ценник на Диего Косту
Вчера, 22:20
Представитель Дзюбы: «Наш футбол заслужил, чтобы Артем еще поиграл»
Вчера, 21:38
3
Стало известно о конфликте среди игроков «Сочи»
Вчера, 21:33
4
Мостовой заявил, что «Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне
Вчера, 21:09
7
ФотоВ «Локомотиве» определили лучшего игрока ноября-декабря
Вчера, 20:45
Рахимов близок к отставке из «Рубина»
Вчера, 20:22
2
Словенец из «Динамо Мх» пожаловался на криминал в Европе
Вчера, 20:18
2
Фото«Сочи» заинтересовался форвардом сборной Парагвая
Вчера, 19:29
1
Стало известно, какой рекорд хочет побить Дзюба в 2026 году
Вчера, 19:13
5
«Зенит» готов продать защитника за 20-25 миллионов евро
Вчера, 19:04
6
«Краснодар» сохранит бразильского защитника
Вчера, 18:33
Божович предложил «Спартаку» назначить тренерский дуэт
Вчера, 18:26
10
Сын Семака выпустил сборник стихов на английском языке
Вчера, 18:15
17
Премиальный спонсор увеличит финансирование махачкалинского «Динамо»
Вчера, 18:05
2
Мостовой назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ
Вчера, 17:45
10
Словенец из «Динамо Мх» определил страну с самыми красивыми девушками
Вчера, 17:25
1
«Спартаку» посоветовали тренера-иностранца: «Российские тренеры ничего не добились»
Вчера, 17:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 