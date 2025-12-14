Стало известно, как саудовский принц может инвестировать в «Барселону» 10 миллиардов евро

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман может инвестировать деньги в отдельное коммерческое подразделение «Барселоны» через Государственный инвестиционный фонд своей страны.

Ранее сообщалось, что он намерен предложить 10 миллиардов евро за покупку клуба, у которого есть долг в размере 2,5 миллиарда евро.

«Барселона» находится в коллективной собственности ее членов – «сосьос», которые контролируют выборы в клубе и управление. Из-за этой модели ни одно частное лицо, иностранное или местное, не может его приобрести. Любая попытка полного выкупа «блауграны» будет структурно заблокирована.