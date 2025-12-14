Вердикт РФС по двум отмененным голам «Динамо» в ворота «Спартака»

Департамент судейства и инспектирования (ДСИ) РФС признал правильным решение отменить два гола «Динамо» в матче 18‑го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) на «Лукойл Арене».

У бело-голубых не засчитали голы из-за офсайдов на 6‑й минуте, когда отличился Константин Тюкавин, и на 84‑й минуте, когда мяч в ворота красно-белых отправил Николас Маричаль.

«В момент передачи Тюкавин находился ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок обороняющейся команды. ВАР правильно выполнил процедуру виртуальных офсайдных линий (ВОЛ) и верно подтвердил решение арбитра об отмене гола.

[Во втором голе «Динамо»] в момент передачи Эль‑Мехди Маухуб находился ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок обороняющейся команды.

Маухуб играет в мяч, после чего атакующая фаза команды «Динамо» продолжается и заканчивается забитым голом. ВАР правильно выполнил процедуру ВОЛ, но ошибочно пригласил арбитра к монитору, поскольку данное решение является фактическим.

Арбитр после видеопросмотра принял верное решение, отменив гол», – говорится в мотивировочной части решения.