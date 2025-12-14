Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Вердикт РФС по двум отмененным голам «Динамо» в ворота «Спартака»

Вердикт РФС по двум отмененным голам «Динамо» в ворота «Спартака»

Сегодня, 19:19
6

Департамент судейства и инспектирования (ДСИ) РФС признал правильным решение отменить два гола «Динамо» в матче 18‑го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) на «Лукойл Арене».

У бело-голубых не засчитали голы из-за офсайдов на 6‑й минуте, когда отличился Константин Тюкавин, и на 84‑й минуте, когда мяч в ворота красно-белых отправил Николас Маричаль.

«В момент передачи Тюкавин находился ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок обороняющейся команды. ВАР правильно выполнил процедуру виртуальных офсайдных линий (ВОЛ) и верно подтвердил решение арбитра об отмене гола.

[Во втором голе «Динамо»] в момент передачи Эль‑Мехди Маухуб находился ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок обороняющейся команды.

Маухуб играет в мяч, после чего атакующая фаза команды «Динамо» продолжается и заканчивается забитым голом. ВАР правильно выполнил процедуру ВОЛ, но ошибочно пригласил арбитра к монитору, поскольку данное решение является фактическим.

Арбитр после видеопросмотра принял верное решение, отменив гол», – говорится в мотивировочной части решения.

  • Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым. Ответственным за ВАР был Артем Чистяков.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Чистяков Артем Танашев Инал
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1765730230
Как говорится: без комментариев!
Ответить
Дубина
1765730988
С бачков вылазте лазурные(( орали табором голы верные)) ах да это же только у них все правильно и по делу((( ГазпромЛИГА! ЗПРФ...
Ответить
saf05
1765731195
Позор решалам
Ответить
VVM1964
1765735124
При повторах там даже без техники всё видно, а уж второй то вообще без вариантов!!! Ну не повезло Динамо - согласен, но правила есть правила !
Ответить
