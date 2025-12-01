Сычев раскритиковал игроков «Спартака» за игру с «Балтикой»

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев, заявил, что «Балтика» полностью переиграла красно-белых в матче 17-го тура РПЛ.

Игра в Калининграде закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Балтика» вышла умирать на поле. Это было видно с первых секунд. У калининградцев был фантастический настрой. А игроки «Спартака» не прилагали сверхусилий. Они не создали для «Балтики» ничего сложного, не доставили ни каких [проблем]. «Балтика» могла еще два забить», – сказал Сычев.