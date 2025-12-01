Введите ваш ник на сайте
  Сычев раскритиковал игроков «Спартака» за игру с «Балтикой»

Сычев раскритиковал игроков «Спартака» за игру с «Балтикой»

Сегодня, 11:05
1

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев, заявил, что «Балтика» полностью переиграла красно-белых в матче 17-го тура РПЛ.

Игра в Калининграде закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Балтика» вышла умирать на поле. Это было видно с первых секунд. У калининградцев был фантастический настрой. А игроки «Спартака» не прилагали сверхусилий. Они не создали для «Балтики» ничего сложного, не доставили ни каких [проблем]. «Балтика» могла еще два забить», – сказал Сычев.

  • Единственный гол в матче забил Николай Титков на 60-й минуте.
  • В первом тайме главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев был удален за оскорбительный жест в сторону резервного арбитра. Также в первом тайме прямую красную карточку получил полузащитник калининградцев Ираклий Манелов.
  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 32 очками после 17 туров. «Спартак» идет 6-м с 28 баллами.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Сычев Дмитрий
Зато ТТД какие! Ну не видят они, что Барко успешно бегает поперёк поля( как вчера в Питере упивались финтами Педро, многократно смакуя их в эфире.А что всё это тоже "для саморекламы, а не пользы для...". Хотя игрок талантливейший!), а Солари весь матч лыбился, будто вели со счётом 5-0, и он все забил. А остальные каждый спорный(на их взгляд) момент коллективно стояли в знаменитой позе "подержи арбуз".Но больше всех поразил "стерильностью" обычно опасный Маркиньос. Недаром говорят, что "дьявол кроется в мелочах".
