Сычев раскритиковал игроков «Спартака» за игру с «Балтикой»

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев, заявил, что «Балтика» полностью переиграла красно-белых в матче 17-го тура РПЛ.
Игра в Калининграде закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
«Балтика» вышла умирать на поле. Это было видно с первых секунд. У калининградцев был фантастический настрой. А игроки «Спартака» не прилагали сверхусилий. Они не создали для «Балтики» ничего сложного, не доставили ни каких [проблем]. «Балтика» могла еще два забить», – сказал Сычев.
- Единственный гол в матче забил Николай Титков на 60-й минуте.
- В первом тайме главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев был удален за оскорбительный жест в сторону резервного арбитра. Также в первом тайме прямую красную карточку получил полузащитник калининградцев Ираклий Манелов.
- «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 32 очками после 17 туров. «Спартак» идет 6-м с 28 баллами.
Источник: «Матч ТВ»