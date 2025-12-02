Быстров прокомментировал поражение «Спартака» от «Балтики»

Владимир Быстров объяснил поражение «Спартака» от «Балтики» в 17-м туре РПЛ. Калининградцы победили со счетом 1:0, несмотря на удаление в первом тайме.

«Наверное, всe-таки, настроя не хватило, который был у «Балтики». Где-то нужно было больше брать игру на себя крайним нападающим. А они всe это делали как-то пассивно, знаешь, ну не в той форме, в которой должны были действовать.

Мне кажется, в голове у игроков «Спартака» сидело, что «мы десятерых сейчас прибьeм, дожмeм, дожмeм». Ну в голове вот это сидит, а время-то идeт. Потом тебе забивают, и всe уже, ребят. Уже поздно», – сказал Быстров.