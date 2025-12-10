Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
Трансферы
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
МЛС
Турция
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Новости
Кержаков одним словом отреагировал на информацию о назначении в «Урал»
Кержаков одним словом отреагировал на информацию о назначении в «Урал»
Сегодня, 13:58
1
Тренер
Александр Кержаков
прокомментировал слухи о назначении в «Урал».
«Утка»
, – сказал Кержаков.
Последним клубом, который тренировал 43-летний Кержаков, был
«Кайрат»
, откуда он ушел в сентябре прошлого года.
«Урал»
на этой неделе уволил Мирослава Ромащенко.
Екатеринбуржцы идут в Первой лиге на 2-м месте.
Еще по теме:
Кержаков остался претендентом на пост главного тренера «Урала»
Стало известно, почему Кержаков не возглавит «Урал»
1
Стало известно, кто возглавит «Урал» – тренера порекомендовал клубу Мутко
7
Источник:
телеграм-канал Кирилла Легкова
Россия. PARI Первая лига
Урал
Кержаков Александр
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...короче
1765369864
...может - Гусь, а не утка?...
Ответить
0
Главные новости
Видео
В Воронеже сносят легендарный ЦСП
16:07
1
Глава «Спартака»: «Масштабных трат у нас не будет»
15:39
5
Газизов высказался о поиске нового тренера для «Динамо Мх»
15:22
1
Реакция Игнашевича на предложение от «Динамо Мх»
15:13
3
Фото
Бывший футболист «Зенита» возглавил «Нефтчи»
14:49
3
Фото
Фанаты «Спартака» «пробили» выезд за европейский клуб
14:22
13
Фото
«Балтика» объявила о 1-м зимнем трансфере – куплен воспитанник «Зенита»
14:04
2
Экс-игрок «Динамо» назвал провальный трансфер клуба
13:38
3
Талалаев дал ответ критикам «примитивного футбола» «Балтики»
13:30
12
Бубнов назвал задачу «Спартака» и «Динамо» в весенней части сезона
13:17
3
Все новости
Все новости
Президент «Урала» прокомментировал переговоры с Березуцким
16:54
Кержаков одним словом отреагировал на информацию о назначении в «Урал»
13:58
1
Кержаков остался претендентом на пост главного тренера «Урала»
09:28
Только один российский клуб встретит Новый год на сборах
00:45
1
71-летний Тарханов близок к возвращению к тренерской работе
Вчера, 22:32
3
Стало известно, почему Кержаков не возглавит «Урал»
Вчера, 21:30
1
Тихонов уволен из клуба Первой лиги
Вчера, 13:21
15
Фото
Студент из Бенина назвал сына в честь «Факела»
8 декабря
5
Российский клуб подтвердил переговоры с Березуцким
8 декабря
2
Президент «Урала» Иванов объяснил уход Ромащенко из клуба
8 декабря
«Урал» объявил об отставке главного тренера
8 декабря
Ташуев близок к возвращению к работе спустя полгода
7 декабря
3
Ромащенко прокомментировал неожиданное увольнение из «Урала»
6 декабря
Фото
«Черноморец» Евсеева подписал воспитанника «Спартака»
5 декабря
1
Ромащенко написал прощальное письмо после ухода из «Урала»
5 декабря
2
Стало известно, кто возглавит «Урал» – тренера порекомендовал клубу Мутко
5 декабря
7
«Урал» уволил Ромащенко – клуб идет вторым в Первой лиге
5 декабря
16
В «Урале» высказались о возможном назначении Березуцкого
4 декабря
1
Василий Березуцкий близок к назначению в российский клуб
4 декабря
7
Известен кандидат на пост главного тренера «Урала» вместо Ромащенко
3 декабря
Гоцук близок к уходу из «Серика» – он ведет переговоры с российским клубом
2 декабря
Фото
Парфенов возглавил клуб Первой лиги
1 декабря
5
Лидер Первой лиги оторвался на 7 очков перед зимним перерывом, «Торпедо» покинуло зону вылета
30 ноября
Видео
Реакция Рабинера на яркий перформанс Евсеева в Первой лиге
29 ноября
Видео
«Вопросы после этого есть?» Евсеев дал яркое интервью в Первой лиге
28 ноября
7
Бояринцев прокомментировал увольнение из «Ротора»
25 ноября
4
Видео
Огненная пресс-конференция в Первой лиге: тренер громко кричал и матерился
25 ноября
2
Бояринцева уволили из клуба Первой лиги
24 ноября
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: