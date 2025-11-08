Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тихонов потребовал уволить гендиректора «Енисея»

8 ноября, 00:36
4

Стало известно о внутреннем конфликте в «Енисее» – между главным тренером Андреем Тихоновым и генеральным директором Дмитрием Федосеевым.

Федосеев недоволен результатами команды, в связи с чем думает об отставке тренера.

Тихонова поддерживает губернатор Красноярского края Михаил Котюков, поэтому его увольнение маловероятно.

Зато уйти может Федосеев – главный тренер уже попросил руководителя региона прекратить сотрудничество с гендиректором клуба.

Тихонов считает, что замена Федосеева на Дениса Рубцова улучшит атмосферу в команде, что впоследствии положительно повлияет на результаты.

  • «Енисей» занимает 13-е место в PARI Первой лиге с 17 очками в 17 турах.
  • 54-летний Тихонов возглавляет команду с января 2024 года.

Еще по теме:
Тихонов объяснил поражение «Енисея» со счетом 0:5 4
Тихонов ответил, готов ли он возглавить ЦСКА 6
«Енисей» поставил ультиматум Тихонову 5
Источник: Legalbet
Россия. PARI Первая лига Енисей Тихонов Андрей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1762576502
Как тренер Тихоня полный ноль, как и его бестолковый деревянный сынок
Ответить
k611
1762590300
А гендиректор Тихонова...
Ответить
aldo conte
1762651687
Кто платит, тот девушку и танцует. Как губер решит, так и будет.
Ответить
fhnv
1762679161
Тихонов сам по себе человек хороший,а с такими токсичными генеральными всегда трудно работать всем!
Ответить
Главные новости
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
5
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
38
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Все новости
Все новости
ВидеоЛапочкин – о судейской ошибке в Первой лиге: «Этот момент вызывает оторопь»
Вчера, 23:50
1
В «Урале» ответили, продолжит ли Ромащенко тренировать команду
Вчера, 19:30
ВидеоИспанский тренер «Родины» – о незасчитанном голе: «Это какое-то сумасшествие»
9 ноября
2
Тихонов потребовал уволить гендиректора «Енисея»
8 ноября
4
В Первой лиге сменился лидер
5 ноября
Фанаты «Торпедо» снова обматерили Кононова
4 ноября
2
Видео«Может, вы лигу перепутали?»: новый фирменный диалог Евсеева на пресс-конференции
2 ноября
6
«Торпедо» избавилось от воспитанника «Зенита»
30 октября
Кононов – о том, что его не любят фанаты «Торпедо»: «Это их проблема»
28 октября
2
Кононов рассказал о неустойке, которую получил за увольнение из «Торпедо» в августе
26 октября
5
Тихонов объяснил поражение «Енисея» со счетом 0:5
25 октября
4
Первая лига. «Урал» обыграл тульский «Арсенал», «КАМАЗ» уничтожил «Енисей»
24 октября
Президент «Урала» Иванов отреагировал на возможную продажу 50% акций клуба
24 октября
3
Еще два экс-игрока сборной России внесены в базу «Миротворца»*
24 октября
10
«Урал» выставил на продажу 50% акций: известна стоимость
24 октября
9
ВидеоАрбитр Захаров избил человека на пешеходном переходе
23 октября
10
Умер предпоследний вице-чемпион Европы-1964 в составе сборной СССР
23 октября
3
Мостовой – о ситуации в «Торпедо»: «Как в величайших комедиях Гайдая»
22 октября
7
Кононов – игрокам «Торпедо»: «Соскучились по мне?»
21 октября
2
Ари вернулся на пост спортивного директора «Торпедо»
21 октября
15
Первая лига. «Урал» и «Факел» победили, «Торпедо» потеряло очки и другие результаты
20 октября
«Урал» близок к назначению легенды сборной России
18 октября
2
«Вот вам деньги – уходите»: подробности увольнения Парфенова из «Торпедо»
18 октября
2
Радимов одним словом охарактеризовал происходящее в «Торпедо»
17 октября
Аршавин назвал клуб, претендующий на место «Химок»
16 октября
1
Кононов озвучил срок контракта с «Торпедо»
16 октября
Стал известен бюджет «Торпедо» на сезон
16 октября
2
Кононов назвал человека, убедившего его вернуться в «Торпедо»
16 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 