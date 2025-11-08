Тихонов потребовал уволить гендиректора «Енисея»

Стало известно о внутреннем конфликте в «Енисее» – между главным тренером Андреем Тихоновым и генеральным директором Дмитрием Федосеевым.

Федосеев недоволен результатами команды, в связи с чем думает об отставке тренера.

Тихонова поддерживает губернатор Красноярского края Михаил Котюков, поэтому его увольнение маловероятно.

Зато уйти может Федосеев – главный тренер уже попросил руководителя региона прекратить сотрудничество с гендиректором клуба.

Тихонов считает, что замена Федосеева на Дениса Рубцова улучшит атмосферу в команде, что впоследствии положительно повлияет на результаты.