Тихонов потребовал уволить гендиректора «Енисея»

Стало известно о внутреннем конфликте в «Енисее» – между главным тренером Андреем Тихоновым и генеральным директором Дмитрием Федосеевым.
Федосеев недоволен результатами команды, в связи с чем думает об отставке тренера.
Тихонова поддерживает губернатор Красноярского края Михаил Котюков, поэтому его увольнение маловероятно.
Зато уйти может Федосеев – главный тренер уже попросил руководителя региона прекратить сотрудничество с гендиректором клуба.
Тихонов считает, что замена Федосеева на Дениса Рубцова улучшит атмосферу в команде, что впоследствии положительно повлияет на результаты.
- «Енисей» занимает 13-е место в PARI Первой лиге с 17 очками в 17 турах.
- 54-летний Тихонов возглавляет команду с января 2024 года.
