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«Спартаку» предложили назначить тренерский дуэт

16 ноября 2025, 17:53
22

Бывший нападающий «Спартака» Анатолий Коршунов отреагировал на увольнение Деяна Станковича. Он предложил назначить тренерами московской команды Дмитрия Аленичева и Андрея Тихонова.

«То, что Станкович отправлен в отставку, закономерно. Если же говорить о новом тренере, мое личное мнение: надо выдвигать свой, российский тренерский состав, а не иностранцев. Мы тратим бешеные деньги на заграничных специалистов. Вы посмотрите, сколько денег «Спартак» потратил на зарплату и контракт Станковича! Лучше, если есть лишние деньги, отправить их на благотворительные цели. Наши специалисты ничуть не хуже.

Например, Аленичев работал уже в «Спартаке» ранее, он спартаковец, Тихонов – тоже, и он уже получил очень хорошую практику. Если бы Аленичев и Тихонов вдвоем пришли сейчас в «Спартак», это было бы очень хорошо. А кто из них первый, кто второй – определились бы. Команде, уверен, нужен этот тренерский тандем, это будет на пользу», – сказал Коршунов.

  • «Спартак» по итогам 15 туров РПЛ занимает 6 место в турнирной таблице.
  • Обязанности главного тренера в московской команде сейчас исполняет Вадим Романов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Енисей Спартак Аленичев Дмитрий Тихонов Андрей
Комментарии (22)
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Ollegator
1763305315
Аленичев уже приходил в Спартак с Титовым :) Ничем хорошим это не закончилось. 10 лет прошло уже, но ни Титов, ни Аленичев с тех пор никого не тренировали и ничего на этом поприще соответственно не добились. О чём тут может речь идти? Если уж кого из наших и ставить, тогда уж Тихонова и Парфенова, но это тот же самый эксперимент, что и со Станковичем
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subbotaspartak
1763307524
Несколько вопросов: 1. Мы тратим бешеные деньги на заграничных специалистов. Кто это мы? 2. Отправить их на благотворительные цели. Какие? Да неужели? 3. Уверен, нужен этот тренерский тандем, это будет на пользу. Кому? 4. Наши специалисты ничуть не хуже. Чего? Кого? Где?
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FFR
1763312835
Алена мы уже видели у руля Спартака, слобак, а нам нужен герой!
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zigbert
1763314940
Очередное новшество. Тренер все таки должен быть один и выбирать себе тренерский штаб.
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FCSpartakM
1763317096
Не говорите, кто в стране получает больше всех, а то он удивится. А если верить инету, то Валера в Динамо получает больше, чем Станок получал
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Городовой
1763354488
А чё там дуэт? Третьего возьмите. Конечно Мостового. Два неудачника и клоун. В таком составе можно и гастроли давать.
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andr45
1763357986
Еще один «бывший» идиот( Хорошо, что еще «легендой» не обозвали) В июле 1956 года Анатолия Коршунова пригласили в «ДИНАМО». В составе «бело-голубых» он дебютировал в 1957 году, став чемпионом страны. В следующем сезоне Коршунов стал в составе «ДИНАМО» обладателем серебряной медали первенства. В 1959 он вновь выиграл чемпионат СССР.  В «Спартаке» Коршунов провел 21 матч. Играл в Шахтёре (Донецк) - 17 матчей, Черноморце (Одесса) — 39, Металлурге (Запорожье) — 12.
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andr45
1763359247
«Мы тратим бешеные деньги на заграничных специалистов.» Дурик, о каких «бешеных деньгах» ты трепешься?) Зарплата Станковича в «Спартаке» составляла 1,2 миллиона евро в год. Зарплата Сергея Семака в «Зените» составляет 3 миллиона евро в год Зарплата Валерия Карпина в московском «Динамо» составит 2,5 миллиона евро в год. Зарплата Черчесова в «Ахмате» – 1,3 млн евро в год
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КOT_oO
1763384212
Пусть Вагит Алекперов сам тренерует
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Алексей-К-google
1763402273
Да это самый правильный выбор. Нужно возродить спартаковских футбот, который приносил результат... Ромб, стеночку... Тиханов это сможет сделать
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