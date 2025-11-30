Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Лидер Первой лиги оторвался на 7 очков перед зимним перерывом, «Торпедо» покинуло зону вылета

Лидер Первой лиги оторвался на 7 очков перед зимним перерывом, «Торпедо» покинуло зону вылета

Сегодня, 20:07

«Факел» победил дома «Челябинск» со счетом 2:0 в матче 21-го тура Первой лиги.

Воронежцы набрали 48 очков и ушли на зимний перерыв с отрывом в 7 очков от ближайшего преследователя.

Второе место в Первой лиге занимает «Урал» с 41 баллом. Третьей идет «Родина» с 35 очками. Она провела на матч меньше и завтра, 1 декабря, примет «КАМАЗ» в последней игре этого года в ФНЛ.

Идущий на 4-й позиции «Спартак К» проиграл сегодня «Торпедо» – 0:1. На счету у команды из Костромы осталось 34 очка.

Черно-белые набрали 21 балл и поднялись на 15-е место, покинув зону вылета. За москвичами в таблице расположились «Уфа» (20 очков), «Сокол» (16) и «Факел» (12).

  • «Торпедо» вышло в РПЛ по итогам прошлого сезона, но клуб был исключен из лиги за попытку организации договорных матчей.
  • В Премьер-лигу выходят команды, которые займут 1-е и 2-е места. Клубы, ставшие 3-м и 4-м, сыграют в стыковых матчах. Команды, которые займут позиции с 16-й по 18-ю, вылетят во Вторую лигу.

Источник: «Бомбардир»
