Президент «Урала» Иванов отреагировал на возможную продажу 50% акций клуба

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем отношении к вероятному переходу половины акций клуба в частную собственность.

«Урал» идет на 3-м месте в PARI Первой лиге с 27 очками в 14 турах.

Правительство Свердловской области одобрило решение о продаже 50% акций клуба.

На торги выставлены 12 050 обыкновенных акций по цене 1000 рублей за штуку.

«Они хозяева, решили продать. И это хорошо, я так считаю. Надо задавать вопросы региону – как скажут, так и будет.

Но я поддерживаю это, нужны частно-государственные партнерства. Так будет проще и региону, и спонсорам. Это хорошее дело, если все случится.

Останусь ли я в руководстве? Откуда я могу знать? Вдруг придет новый хозяин, который скажет, что Григорий Викторович не нужен. Не могу знать», – заявил Иванов.