В «Урале» высказались о возможном назначении Березуцкого

Вчера, 11:10
1

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о возможном назначении Василия Березуцкого главным тренером команды.

«У нас много кандидатов. Еще ничего не решено. Решится – сразу все дадим», – сказал Иванов.

«Урал» занимает 2-е место в Первой лиге с 41 очком после 21 матча.

В последних трех встречах екатеринбуржцы дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение, отстав от лидирующего «Факела» на 7 очков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Урал Иванов Григорий Ромащенко Мирослав Березуцкий Василий
