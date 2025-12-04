В «Урале» высказались о возможном назначении Березуцкого

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о возможном назначении Василия Березуцкого главным тренером команды.
«У нас много кандидатов. Еще ничего не решено. Решится – сразу все дадим», – сказал Иванов.
«Урал» занимает 2-е место в Первой лиге с 41 очком после 21 матча.
В последних трех встречах екатеринбуржцы дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение, отстав от лидирующего «Факела» на 7 очков.
- Главным тренером «Урала» с июня является Мирослав Ромащенко.
- Василий Березуцкий в июне покинул пост главного тренера «Сабаха».
Источник: «Матч ТВ»