  • Первая лига. «Урал» обыграл тульский «Арсенал», «КАМАЗ» уничтожил «Енисей»

Первая лига. «Урал» обыграл тульский «Арсенал», «КАМАЗ» уничтожил «Енисей»

Сегодня, 21:35

В пятницу 16-й тур PARI Первой лиги стартовал двумя матчами.

«КАМАЗ» нанес сокрушительное поражение «Енисею» Андрея Тихонова – 5:0.

«Урал» на выезде был сильнее тульского «Арсенала» – 2:1.

Россия. PARI Первая лига. 16 тур
КАМАЗ - Енисей - 5:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Р. Мануйлов, 4; 2:0 - Д. Караев, 45+1 (с пенальти); 3:0 - Д. Моторин, 64; 4:0 - Р. Голыбин, 66; 5:0 - Р. Апеков, 82.
Таблица турнира Календарь турнира
Арсенал - Урал - 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 - Ю. Железнов, 14; 0:2 - М. Бардачев, 38; 1:2 - Р. Мирзов, 56 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Енисей Урал Арсенал
