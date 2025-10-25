Тихонов объяснил поражение «Енисея» со счетом 0:5

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов дал комментарий по итогам матча с «КАМАЗом».

Красноярцы проиграли со счетом 0:5 в 16-м туре PARI Первой лиги.

Они идут на 12-м месте в турнирной таблице.

«Я думаю, что мы не очень хорошо начали. С ребятами говорили, но, наверное, не смог достучаться или не услышали они, что игра будет тяжелая, что непросто и специфическое поле.

Пошли с первых передач ошибки. Когда ты пропускаешь в самом начале, то это стимул и настроение для команды, которая играет дома.

В перерыве, может быть, поправили бы, если бы не пропустили нелепый пенальти, который заработали на 44-й минуте. Психологический момент», – сказал Тихонов.