Испанский тренер «Родины» – о незасчитанном голе: «Это какое-то сумасшествие»

Хуан Диас, главный тренер «Родины», прокомментировал решение судей не засчитывать победный гол в ворота «Нефтехимика» в матче Первой лиги (1:1).

По мнению судей, во время атаки москвичей мяч ушел за лицевую линию.

«Из-за того, что произошло в концовке матча – футбол уходит на второй план. Это просто какое-то сумасшествие. Я не могу говорить о футболе. Когда моя команда забивает чистый гол, а его не засчитывают...

Мои футболисты раздавлены. Они забили победный гол по правилам. А его не засчитывают», – сказал Диас на пресс-конференции.