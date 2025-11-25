Бояринцев прокомментировал увольнение из «Ротора»

Денис Бояринцев высказался об уходе с поста главного тренера «Ротора».

– Не хотел бы конкретизировать причины своего ухода. Просто так сложились обстоятельства. Это было очень трудное решение.

Был диалог с руководством, расстались хорошо. Но, как бы сложно ни было, пришлось принять определенную ситуацию и сделать эти шаги.

– Как оцениваешь свою работу в команде?

– Я своей работой доволен. Я принял команду, когда она выступала во Второй лиге. У «Ротора» тогда была непростая концовка сезона. Нам удалось выиграть путевку в Первую лигу.

Первый сезон провели стабильно, попали в десятку и сохранили прописку. Задачи были выполнены. В нынешнем сезоне задачу объявили чуть сложнее: надо было побороться за топ‑5.

В целом команда сейчас выступает неплохо, идет на хорошей позиции и не теряет шансов побороться за переходные игры. Поэтому своей работой могу быть доволен.