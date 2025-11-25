Бояринцев прокомментировал увольнение из «Ротора»

Денис Бояринцев высказался об уходе с поста главного тренера «Ротора».
– Не хотел бы конкретизировать причины своего ухода. Просто так сложились обстоятельства. Это было очень трудное решение.
Был диалог с руководством, расстались хорошо. Но, как бы сложно ни было, пришлось принять определенную ситуацию и сделать эти шаги.
– Как оцениваешь свою работу в команде?
– Я своей работой доволен. Я принял команду, когда она выступала во Второй лиге. У «Ротора» тогда была непростая концовка сезона. Нам удалось выиграть путевку в Первую лигу.
Первый сезон провели стабильно, попали в десятку и сохранили прописку. Задачи были выполнены. В нынешнем сезоне задачу объявили чуть сложнее: надо было побороться за топ‑5.
В целом команда сейчас выступает неплохо, идет на хорошей позиции и не теряет шансов побороться за переходные игры. Поэтому своей работой могу быть доволен.
- Бояринцев возглавлял «Ротор» с мая 2024 года.
- Волгоградцы идут на 7-м месте в PARI Первой лиге с 29 очками в 20 турах.