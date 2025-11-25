Введите ваш ник на сайте
Бояринцев прокомментировал увольнение из «Ротора»

Сегодня, 18:48
2

Денис Бояринцев высказался об уходе с поста главного тренера «Ротора».

– Не хотел бы конкретизировать причины своего ухода. Просто так сложились обстоятельства. Это было очень трудное решение.

Был диалог с руководством, расстались хорошо. Но, как бы сложно ни было, пришлось принять определенную ситуацию и сделать эти шаги.

– Как оцениваешь свою работу в команде?

– Я своей работой доволен. Я принял команду, когда она выступала во Второй лиге. У «Ротора» тогда была непростая концовка сезона. Нам удалось выиграть путевку в Первую лигу.

Первый сезон провели стабильно, попали в десятку и сохранили прописку. Задачи были выполнены. В нынешнем сезоне задачу объявили чуть сложнее: надо было побороться за топ‑5.

В целом команда сейчас выступает неплохо, идет на хорошей позиции и не теряет шансов побороться за переходные игры. Поэтому своей работой могу быть доволен.

  • Бояринцев возглавлял «Ротор» с мая 2024 года.
  • Волгоградцы идут на 7-м месте в PARI Первой лиге с 29 очками в 20 турах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Ротор Бояринцев Денис
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...короче
1764086892
...ну, что тут скажешь, кроме - "Добро пожаловать на Матч ТВ!"...
Ответить
vick-north-west
1764088847
Да не, Денис найдёт свой клуб, Ротор это не его уровень
Ответить
