Бояринцев оценил идею объединить чемпионаты России и Беларуси

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев оценил предложение объединить чемпионаты России и Беларуси.

– Как вы относитесь к идеи объединенного чемпионата или турнира между клубами из России и Беларуси?

– Вполне можно сделать какой-то вариант Кубка Содружества, а также постараться внедрить его в розыгрыш, например, Кубка России. У нас там есть Путь регионов. Можно найти какие-то варианты и разыграть между первыми четырьмя командами какой-то новый трофей. Тут всe от сетки зависит, чтобы и белорусский, и российский чемпионат совпали. Может, ещe какие-то республики Содружества присоединятся... Свою Лигу чемпионов попробовать можно сделать.

– А объединение чемпионатов, например?

– Если говорить про объединение чемпионатов, тут сложновато. Если взять пример КХЛ, то там участвует «Динамо-Минск». Может быть такой вариант с какой-то командой в РПЛ сделать. Но, опять же, это на данный период актуально. А когда будет борьба за еврокубки, тут должны быть раздельные чемпионаты.