  • Главная
  • Новости
  Лапочкин – о судейской ошибке в Первой лиге: «Этот момент вызывает оторопь»

Лапочкин – о судейской ошибке в Первой лиге: «Этот момент вызывает оторопь»

Вчера, 23:50
1

Экс-арбитр РПЛ Сергей Лапочкин шокирован решением судьи Андрея Прокопова в концовке матча 18-го тура PARI Первой лиги между «Родиной» и «Нефтехимиком».

  • Игра завершилась ничьей 1:1.
  • На 93-й минуте рефери не засчитал, вероятно, чистый гол «Родины».
  • Судейская бригада решила, что перед навесом мяч вышел за лицевую линию.

«Я видел все эти спорные моменты. Какие‑то шокируют, в каких‑то эпизодах судьи приняли абсолютно правильные решения.

Ключевой момент – это невыход мяча, когда не засчитали гол в дополнительное время. Этот момент вызывает оторопь. Мяч откровенно не вышел, ассистент судьи в классной позиции, все видит и моментально поднимает флаг.

Слышал, что баннер за полем помешал, но он наоборот мог помочь. Если мяч вышел, значит нога должна быть на этом баннере, а она наоборот не дошла.

Ни о какой выходе мяча не может быть и речи. Чистый гол был отменен», – сказал Лапочкин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Родина Лапочкин Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1762833293
Помню году в 1972 году на "Кожаном мяче" засчитали гол в наши ворота, когда мяч явно ушёл за линию ворот... С тех пор все судьи в категории нетрадиционных... Ничего не меняется.
Ответить
ВидеоЛапочкин – о судейской ошибке в Первой лиге: «Этот момент вызывает оторопь»
Вчера, 23:50
1
В «Урале» ответили, продолжит ли Ромащенко тренировать команду
Вчера, 19:30
ВидеоИспанский тренер «Родины» – о незасчитанном голе: «Это какое-то сумасшествие»
9 ноября
2
Тихонов потребовал уволить гендиректора «Енисея»
8 ноября
4
В Первой лиге сменился лидер
5 ноября
Фанаты «Торпедо» снова обматерили Кононова
4 ноября
2
Видео«Может, вы лигу перепутали?»: новый фирменный диалог Евсеева на пресс-конференции
2 ноября
6
«Торпедо» избавилось от воспитанника «Зенита»
30 октября
Кононов – о том, что его не любят фанаты «Торпедо»: «Это их проблема»
28 октября
2
Кононов рассказал о неустойке, которую получил за увольнение из «Торпедо» в августе
26 октября
5
Тихонов объяснил поражение «Енисея» со счетом 0:5
25 октября
4
Первая лига. «Урал» обыграл тульский «Арсенал», «КАМАЗ» уничтожил «Енисей»
24 октября
Президент «Урала» Иванов отреагировал на возможную продажу 50% акций клуба
24 октября
3
Еще два экс-игрока сборной России внесены в базу «Миротворца»*
24 октября
10
«Урал» выставил на продажу 50% акций: известна стоимость
24 октября
9
ВидеоАрбитр Захаров избил человека на пешеходном переходе
23 октября
10
Умер предпоследний вице-чемпион Европы-1964 в составе сборной СССР
23 октября
3
Мостовой – о ситуации в «Торпедо»: «Как в величайших комедиях Гайдая»
22 октября
7
Кононов – игрокам «Торпедо»: «Соскучились по мне?»
21 октября
2
Ари вернулся на пост спортивного директора «Торпедо»
21 октября
15
Первая лига. «Урал» и «Факел» победили, «Торпедо» потеряло очки и другие результаты
20 октября
«Урал» близок к назначению легенды сборной России
18 октября
2
«Вот вам деньги – уходите»: подробности увольнения Парфенова из «Торпедо»
18 октября
2
Радимов одним словом охарактеризовал происходящее в «Торпедо»
17 октября
Аршавин назвал клуб, претендующий на место «Химок»
16 октября
1
Кононов озвучил срок контракта с «Торпедо»
16 октября
Стал известен бюджет «Торпедо» на сезон
16 октября
2
Кононов назвал человека, убедившего его вернуться в «Торпедо»
16 октября
Все новости
