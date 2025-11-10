Лапочкин – о судейской ошибке в Первой лиге: «Этот момент вызывает оторопь»

Экс-арбитр РПЛ Сергей Лапочкин шокирован решением судьи Андрея Прокопова в концовке матча 18-го тура PARI Первой лиги между «Родиной» и «Нефтехимиком».

Игра завершилась ничьей 1:1.

На 93-й минуте рефери не засчитал, вероятно, чистый гол «Родины».

Судейская бригада решила, что перед навесом мяч вышел за лицевую линию.

«Я видел все эти спорные моменты. Какие‑то шокируют, в каких‑то эпизодах судьи приняли абсолютно правильные решения.

Ключевой момент – это невыход мяча, когда не засчитали гол в дополнительное время. Этот момент вызывает оторопь. Мяч откровенно не вышел, ассистент судьи в классной позиции, все видит и моментально поднимает флаг.

Слышал, что баннер за полем помешал, но он наоборот мог помочь. Если мяч вышел, значит нога должна быть на этом баннере, а она наоборот не дошла.

Ни о какой выходе мяча не может быть и речи. Чистый гол был отменен», – сказал Лапочкин.