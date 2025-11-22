Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Лапочкин проанализировал отмененный пенальти в пользу «Спартака»

Лапочкин проанализировал отмененный пенальти в пользу «Спартака»

Сегодня, 20:08
2

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин высказался о спорном эпизоде из матча 16-го тура «Спартак» – ЦСКА.

Во втором тайме судья Сергей Карасев назначил пенальти, но после помощи ВАР поменял решение.

«Мне понятно, что пенальти не должно было быть назначено в этой ситуации. Просто свистни Сергей Карасев чуть раньше фол против Вильягры, вообще бы мы не видели пенальти.

Я не вижу акцентированной игры в мяч, но Дивеев тянется к мячу и дотягивается до него. Он в статике. Здесь важно, коснулся ты мяча или нет. Да, мяч практически не меняет направление. Правильное решение – продолжить игру», – сказал Лапочкин.

  • «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Тушино.
  • Это дебют для врио главного тренера «Спартака» Вадима Романова.
  • ЦСКА лидирует в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Лапочкин Сергей Карасев Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spartak_forv@
1763831488
Лапочкин по ТВ позорится и краснеет,отмазывая не поставленный в ворота коней пенальти...Позорище,два бывших футболиста ему доказывают обратное,но бесполезно...
Ответить
виталий 12
1763831894
Позорная трактовка правил
Ответить
Desma
1763832058
"Просто свистни Сергей Карасев чуть раньше фол против Вильягры, вообще бы мы не видели пенальти." А Карасёв засвистел? - Не-е-т. - Так что ж Вы отменили пенальти?! Болван! - Согласен.
Ответить
  • Читайте нас: 