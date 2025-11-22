Лапочкин проанализировал отмененный пенальти в пользу «Спартака»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин высказался о спорном эпизоде из матча 16-го тура «Спартак» – ЦСКА.

Во втором тайме судья Сергей Карасев назначил пенальти, но после помощи ВАР поменял решение.

«Мне понятно, что пенальти не должно было быть назначено в этой ситуации. Просто свистни Сергей Карасев чуть раньше фол против Вильягры, вообще бы мы не видели пенальти.

Я не вижу акцентированной игры в мяч, но Дивеев тянется к мячу и дотягивается до него. Он в статике. Здесь важно, коснулся ты мяча или нет. Да, мяч практически не меняет направление. Правильное решение – продолжить игру», – сказал Лапочкин.