Круговой эмоционально прокомментировал решения по судейству Карасева в матче со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о работе экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

В матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1) Круговой столкнулся с вратарем красно-белых Александром Максименко на 5-й минуте. Комиссия единогласно признала верным решение судьи не назначать пенальти в ворота «Спартака».

«ЭСК поддержала решения Карасeва в матче со «Спартаком»? Да они всегда, блин, поддерживают! 99% их решений – в пользу судей», – сказал Круговой.