Вердикт ЭСК по решениям Карасева в дерби «Спартак» – ЦСКА

ЭСК РФС вынес заключение по работе Сергея Карасева на матче 16-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).

Все спорные решения москвича признаны верными.

1. Момент по обращению ПФК ЦСКА

Время по таймеру: 5-я минута

Суть обращения : проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Спартака»

Решение комиссии : судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака»

Голосование : единогласно

Мотивировка : Столкновение вратаря «Спартака» Александра Максименко с атакующим игроком ЦСКА Данилом Круговым не является нарушением правил.

Атакующий игрок, пробросив мяч в направлении линии ворот, завершил своe атакующее действие. Он не имел физической возможности сыграть в мяч, который уходил за линию ворот.

В действиях Максименко нет безрассудства. Контакт между вратарeм и атакующим игроком является неизбежным и ненаказуемым.

2. Момент по обращению ПФК ЦСКА

Время по таймеру: 43-я минута

Суть обращения : проверка решения судьи засчитать взятие ворот ЦСКА

Решение комиссии : судья правильно засчитал взятие ворот ЦСКА

Голосование : единогласно

Мотивировка : Атакующий игрок «Спартака» Игорь Дмитриев не нарушает правила против вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Дмитриев располагается перед вратарeм и сфокусирован на приближающемся мяче. Касание рукой не блокирует вратаря и не оказывает влияния на него.

Судья верно засчитал гол.

3. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва»

Время по таймеру: 61-я минута

Суть обращения : проверка решения судьи отменить назначенный пенальти в ворота ЦСКА после видеопросмотра

Решение комиссии : судья правильно отменил пенальти, назначенный в ворота ЦСКА, после видеопросмотра

Голосование : единогласно

Мотивировка : Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в единоборстве с игроком «Спартака» Романом Зобниным играет в мяч, который меняет траекторию своего движения. Последующий контакт между игроками является неизбежным и ненаказуемым. По этой причине судья верно отменил пенальти.

Второй причиной, по которой пенальти не мог быть назначен, является нарушение правил в атакующей фазе (АРР). Жедсон Фернандеш («Спартак») нарушил правила против Родриго Вильягры (ЦСКА), в результате чего мяч перешeл во владение «Спартака». ВАР, в соответствии с протоколом, подготовил данную ситуацию и продемонстрировал бы еe в случае, если бы главный судья остался при своем первоначальном решении о назначении пенальти.