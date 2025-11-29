Введите ваш ник на сайте
Вердикт ЭСК по решениям Карасева в дерби «Спартак» – ЦСКА

Сегодня, 12:36
7

ЭСК РФС вынес заключение по работе Сергея Карасева на матче 16-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).

Все спорные решения москвича признаны верными.

1. Момент по обращению ПФК ЦСКА

Время по таймеру: 5-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Спартака»

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака»

Голосование: единогласно

Мотивировка: Столкновение вратаря «Спартака» Александра Максименко с атакующим игроком ЦСКА Данилом Круговым не является нарушением правил.

Атакующий игрок, пробросив мяч в направлении линии ворот, завершил своe атакующее действие. Он не имел физической возможности сыграть в мяч, который уходил за линию ворот.

В действиях Максименко нет безрассудства. Контакт между вратарeм и атакующим игроком является неизбежным и ненаказуемым.

2. Момент по обращению ПФК ЦСКА

Время по таймеру: 43-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи засчитать взятие ворот ЦСКА

Решение комиссии: судья правильно засчитал взятие ворот ЦСКА

Голосование: единогласно

Мотивировка: Атакующий игрок «Спартака» Игорь Дмитриев не нарушает правила против вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Дмитриев располагается перед вратарeм и сфокусирован на приближающемся мяче. Касание рукой не блокирует вратаря и не оказывает влияния на него.

Судья верно засчитал гол.

3. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва»

Время по таймеру: 61-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи отменить назначенный пенальти в ворота ЦСКА после видеопросмотра

Решение комиссии: судья правильно отменил пенальти, назначенный в ворота ЦСКА, после видеопросмотра

Голосование: единогласно

Мотивировка: Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в единоборстве с игроком «Спартака» Романом Зобниным играет в мяч, который меняет траекторию своего движения. Последующий контакт между игроками является неизбежным и ненаказуемым. По этой причине судья верно отменил пенальти.

Второй причиной, по которой пенальти не мог быть назначен, является нарушение правил в атакующей фазе (АРР). Жедсон Фернандеш («Спартак») нарушил правила против Родриго Вильягры (ЦСКА), в результате чего мяч перешeл во владение «Спартака». ВАР, в соответствии с протоколом, подготовил данную ситуацию и продемонстрировал бы еe в случае, если бы главный судья остался при своем первоначальном решении о назначении пенальти.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Карасев Сергей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1764409796
По мне, так от Жедсона, во всяком случае на сегодняшний день, сколько пользы, столько и вреда.
Ответить
Спартач80
1764410593
ЭСК когда то не оправдывает судеек?... Был пенальти, и на Круговом, и на Зобнине...
Ответить
Cleaner
1764411890
"Касание рукой не блокирует вратаря и не оказывает влияния на него." То есть касание руки признали. А раз было касание, было и ВЛИЯНИЕ. По другому НЕ БЫВАЕТ!!!...(((
Ответить
Anton1969
1764412494
Продажные судьи, продажный ВАР!!!
Ответить
Spartak_forv@
1764412566
Мяч поменял траекторию после фола Дивеева?Однако Эти оправдают любое решение,просто фарс
Ответить
crf57
1764417509
Решения ЭСК всегда (!) в пользу бездарных судей. ПОЗОРИЩЕ! Распустить этот БАЛАГАН под названием Экспертно Судейская Комиссия!!!
Ответить
