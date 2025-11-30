Лапочкин оценил удаление Талалаева за неприличный жест

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин высказался об удалении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

В 1-м тайме матча со «Спартаком» Талалаев показал неприличный жест в адрес судьи.

Тренер получил красную карточку.

«Я здесь увидел, что резервный арбитр Инал Танашев, заметил непристойный жест и тут же позвал Кирилла Левникова. Это суперрешение судейской бригады. Они не испугались.

Сначала Андрей Талалаев получил желтую карточку. Мы знаем его эмоциональность. Но дальше этот жест… Такое нельзя прощать. Это, конечно, красная карточка», – сказал Лапочкин.