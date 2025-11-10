В «Урале» ответили, продолжит ли Ромащенко тренировать команду

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о результатах команды при Мирославе Ромащенко.

«К результатам «Урала» можно относиться по-разному. У нас были удачные и неудачные игры, в которых несправедливо теряли очки, но ребята старались.

Сейчас пять побед кряду и идeм на первом месте. Я доволен тем, как команда играет и что занимаем первое место.

Хотелось бы изменить те результаты, в которых мы потеряли очки. Можно увольнять тренера после каждого неудачного матча, но это неправильно.

Надо доверять тренеру, даже когда проигрываем. Конечно, было не очень приятно, когда проиграли «КАМАЗу» 1:5. Но в том матче можно было выиграть со счeтом 6:5.

Если после каждого поражения будем увольнять тренеров, то специалистов в стране не хватит. У нас высокое доверие к Мирославу Ромащенко, он даeт результат», – заявил Иванов.