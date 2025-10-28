Кононов – о том, что его не любят фанаты «Торпедо»: «Это их проблема»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов рассказал о своем отношении к болельщикам московского клуба.

– Вы понимаете, откуда такая нелюбовь к вам у фанатов «Торпедо»? Ведь в прошлом сезоне по спортивному принципу вы вывели клуб в РПЛ.

– Кому-то может нравиться футбол и манера поведения тренера, а кому-то – нет. Возможно, кому-то из активной части фанатов лично я не нравлюсь. Может быть, как человек. Это их право.

– Вас это задевает?

– Любому человеку это неприятно. Возможно, и мне тоже. Но я не готов на эту тему так сильно заморачиваться. Это их проблема, а не моя. У меня свои мысли и своя жизнь. То, что они накручивают, это накручивают в своей голове. Того, о чем они говорят, и в помине нет. Это их право, пусть с этим живут. Зачем мне с этим жить, если это неправда? Поэтому я не обращаю внимание. Для меня важны игроки, клуб и те болельщики, которые меня знают. Я буду с ними общаться и работать. А те ребята, которые этого не хотят и живут в своей парадигме, пусть там и живут.