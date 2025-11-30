Бояринцев оценил работу Романова в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова.

«Принять «Спартак» в такой ситуации – испытание для специалиста любого ранга. Вадим Романов пока не имеет большого опыта самостоятельной работы на таком уровне, но, уверен, он уже нащупал определeнные вещи и выстроил тренировочный процесс.

Самое главное – сумел наладить атмосферу, которая напрямую влияет на игру. Пока Вадим справляется с оказанным ему доверием. Считаю, что на данный момент он делает всe правильно. И если ему дадут работать – а я думаю, что надо давать шанс своим специалистам, – то в дальнейшем мы обязательно увидим его тренерские задумки», – сказал Бояринцев.