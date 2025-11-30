Введите ваш ник на сайте
Бояринцев оценил работу Романова в «Спартаке»

Сегодня, 14:01
3

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова.

«Принять «Спартак» в такой ситуации – испытание для специалиста любого ранга. Вадим Романов пока не имеет большого опыта самостоятельной работы на таком уровне, но, уверен, он уже нащупал определeнные вещи и выстроил тренировочный процесс.

Самое главное – сумел наладить атмосферу, которая напрямую влияет на игру. Пока Вадим справляется с оказанным ему доверием. Считаю, что на данный момент он делает всe правильно. И если ему дадут работать – а я думаю, что надо давать шанс своим специалистам, – то в дальнейшем мы обязательно увидим его тренерские задумки», – сказал Бояринцев.

  • Вадим Романов стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 11 ноября после увольнения Деяна Станковича.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 28 очками после 17 туров.

Круговой эмоционально высказался о решениях по судейству Карасева в матче со «Спартаком»
Джику определился с будущим в «Спартаке»
Игрок «Балтики» высказался о неназначенном пенальти в ворота «Спартака»
Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Бояринцев Денис Романов Вадим
FFR
1764500835
Какой там Романов??? Мы вчера видели беспомощную игру его команды. Нужен сильный тренер победитель, и чем быстрее тем лучше.
Ответить
Интерес
1764503514
Очередного спартача выбросили из команды и он сразу взялся оценивать "ещё выживших" спартачей.Хороший комментарий, так "своевременно" добытый из кармана двухдневной(минимум) давности.Сегодня это звучит почти как сарказм. Как по мне-дайте спокойно Романову пережить "облом",отдышаться и провести матч с "Динамо" достойно.Встретятся два "тренера- брандмейстера", призванных потушить возгоревшееся пламя в своих клубах.А какие они на деле тренеры-можно будет судить только после возобновления турнира весной.Если выживут.
Ответить
oyabun
1764506950
Ну конечно, дайте очередному ноунейму ставить свои эксперименты над Спартаком. К чему это приводит, мы все увидели вчера. Когда наконец дойдет, что Спартаку нужен опытный тренер, а не какой нибудь "дайте ему время.." и может быть что нибудь у него получится. А когда ожидаемо не получится будет очередной сезон несбывшихся надежд.
Ответить
