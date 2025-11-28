Титов назвал пять лучших полузащитников в истории чемпионатов России

Экс-хавбек «Спартака» Егор Титов назвал пять лучших полузащитников в истории российских чемпионатов. Он не включил себя в их число.

«Моя пятeрка лучших полузащитников в истории чемпионатов России – Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Илья Цымбаларь, Андрей Аршавин и Дмитрий Лоськов.

Почему они? Это настоящие легенды нашего футбола. Каждый из них внeс большой вклад в развитие чемпионата России», – сказал Титов.