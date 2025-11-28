Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Титов назвал пять лучших полузащитников в истории чемпионатов России

Титов назвал пять лучших полузащитников в истории чемпионатов России

Сегодня, 09:20
2

Экс-хавбек «Спартака» Егор Титов назвал пять лучших полузащитников в истории российских чемпионатов. Он не включил себя в их число.

«Моя пятeрка лучших полузащитников в истории чемпионатов России – Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Илья Цымбаларь, Андрей Аршавин и Дмитрий Лоськов.

Почему они? Это настоящие легенды нашего футбола. Каждый из них внeс большой вклад в развитие чемпионата России», – сказал Титов.

  • Тихонов, Аленичев и Цымбаларь были партнерами Титова по «Спартаку» и национальной команде.
  • С Аршавиным и Лоськовым Титов тоже играл вместе в сборной России.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей Титов Егор Цымбаларь Илья Аленичев Дмитрий Тихонов Андрей Лоськов Дмитрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
platinum93
1764312211
Титов всегда нравился, и как футболист, и по высказываниям, четкий, рассудительный и все по делу, еще и скромняга оказывается, потому что он в этой пятерке быть точно должен
Ответить
BoevStas1
1764313278
Данни,Промес, Витсель,так вспомнились)))
Ответить
