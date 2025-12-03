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  • Селихов рассказал, как ему «прилетело» от президента «Урала» Иванова

Селихов рассказал, как ему «прилетело» от президента «Урала» Иванова

3 декабря 2025, 18:40
1

Вратарь «Урала» Александр Селихов рассказал о своем отношении к президенту клуба Григорию Иванову.

– От президента больше похвалы прилетает?

– Он между критикой и похвалой балансирует. Много реально смешных ситуаций было. И мне прилетало уже от него. Но это нормально.

– Как?

– Не помню. Не выбил, начал разыгрывать. Он для меня очень значимый человек. Думаю, что и для этого клуба тоже.

– Разговор с Ивановым стал отправной точкой для принятия решения о переходе?

– Думаю, да, потому что уже перед тем, как подписать здесь полноценный трехлетний контакт, мы неоднократно встречались и разговаривали.

  • Селихов перешел в «Урал» в феврале 2025 года.
  • В этом сезоне он провел 19 матчей за екатеринбургскую команду, пропустив 11 голов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Селихов Александр
Комментарии (1)
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andrei-sarap-yandex
1764778008
ИВАНОВ главный тренер ?????
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