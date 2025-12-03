Селихов рассказал, как ему «прилетело» от президента «Урала» Иванова

Вратарь «Урала» Александр Селихов рассказал о своем отношении к президенту клуба Григорию Иванову.

– От президента больше похвалы прилетает?

– Он между критикой и похвалой балансирует. Много реально смешных ситуаций было. И мне прилетало уже от него. Но это нормально.

– Как?

– Не помню. Не выбил, начал разыгрывать. Он для меня очень значимый человек. Думаю, что и для этого клуба тоже.

– Разговор с Ивановым стал отправной точкой для принятия решения о переходе?

– Думаю, да, потому что уже перед тем, как подписать здесь полноценный трехлетний контакт, мы неоднократно встречались и разговаривали.