Тренер «Акрона» высказался о недружественном поведении Дзюбы

Заур Тедеев, главный тренер «Акрона», прокомментировал эмоциональное поведение Артема Дзюбы после матча с «Зенитом» (0:2).

«Там ничего такого сложного нет. Человек переживает, понятное дело, что он много внимания уделял в плане эмоций и в сторону судейства в том числе, потому что он был на поле, чувствовал этот нерв. И я его в какой-то степени понимаю, потому что некоторые эпизоды со стороны судейства были слишком осторожными, в пользу «Зенита».

Я считаю, что мы, наоборот, должны играть в неосторожный футбол, а судьи поддерживать такие действия. А тут раз – и свисток, раз – и свисток. Конечно, это много мешало и Артему в действиях. Поэтому я считаю, что он на это в большей степени был зол», – сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».