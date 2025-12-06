Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Акрона» высказался о недружественном поведении Дзюбы

Тренер «Акрона» высказался о недружественном поведении Дзюбы

6 декабря, 23:13
7

Заур Тедеев, главный тренер «Акрона», прокомментировал эмоциональное поведение Артема Дзюбы после матча с «Зенитом» (0:2).

«Там ничего такого сложного нет. Человек переживает, понятное дело, что он много внимания уделял в плане эмоций и в сторону судейства в том числе, потому что он был на поле, чувствовал этот нерв. И я его в какой-то степени понимаю, потому что некоторые эпизоды со стороны судейства были слишком осторожными, в пользу «Зенита».

Я считаю, что мы, наоборот, должны играть в неосторожный футбол, а судьи поддерживать такие действия. А тут раз – и свисток, раз – и свисток. Конечно, это много мешало и Артему в действиях. Поэтому я считаю, что он на это в большей степени был зол», – сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

  • Ранее Тедеев говорил, что нашел общий язык с Артемом.
  • Дзюба выступал за «Зенит» в 2015-2022 годах.
  • У 37-летнего футболиста контракт до лета.

Еще по теме:
Дзюба резко прокомментировал раннее удаление у «Акрона» в матче с «Зенитом»
Дзюба пренебрежительно отмахнулся от тренера «Акрона» после матча с «Зенитом» 4
Символическая сборная РПЛ всех времен 38
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Тедеев Заур
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Кронштадт65
1765052574
"Я считаю, что мы, наоборот, должны играть в неосторожный футбол, а судьи поддерживать такие действия." он это серьезно. т.е. мы будем вас ломать. а судья свистеть не будет. я в шоке
Ответить
Юбиляр
1765056723
Или переводчика наймите, или пусть учится выражать свои мысли, ну или доп. курсы русского языка! Гыгыгы.
Ответить
Давид59
1765056729
Это что за эпизоды были в пользу Зенита? Надо уже признать, что Дзюба - хам. Орал всю игру на всех матом. На лицо явное неспортивное поведение. И судья его к порядку не призвал. Вот о чём надо было сказать.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1765062111
АКРОН играл в регби....калечить это их стиль....ДЗЮБА хам без жёлтой карточки
Ответить
Литейный 4 (returned)
1765090042
Это точно, что судьи были более осторожны к Зениту, отменив 3 его гола, два из которых чистые и не поставив пенальти в ворота Акрона. Гыгыгы
Ответить
DOCTOR PENALTY
1765093960
Придурок он и есть придурок, как бы вы его ни облизывали!
Ответить
