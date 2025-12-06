Ромащенко прокомментировал неожиданное увольнение из «Урала»

Уже бывший главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко высказался об отставке.
«Сейчас я чувствую себя прекрасно. Решение руководства «Урала» стало для меня неожиданным, но я уехал из Екатеринбурга с чистым сердцем и совестью.
Сейчас я в Москве. Буквально на неделю съездим с семьeй перезагрузиться, и после этого мне хотелось бы как можно скорее вернуться в профессию. Если будут предложения, с удовольствием буду их рассматривать», – сказал Ромащенко.
- Ромащенко тренировал «Урал» с января 2025 года.
- Команда занимает 2-е место в Первой лиге, отставая от лидирующего «Факела» на семь очков.
- Ранее сообщалось, что екатеринбуржцев возглавит Александр Кержаков.
Источник: «Чемпионат»