Ромащенко прокомментировал неожиданное увольнение из «Урала»

Уже бывший главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко высказался об отставке.

«Сейчас я чувствую себя прекрасно. Решение руководства «Урала» стало для меня неожиданным, но я уехал из Екатеринбурга с чистым сердцем и совестью.

Сейчас я в Москве. Буквально на неделю съездим с семьeй перезагрузиться, и после этого мне хотелось бы как можно скорее вернуться в профессию. Если будут предложения, с удовольствием буду их рассматривать», – сказал Ромащенко.